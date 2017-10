Na pladnju imeli zmago, a ga prevrnili

CELJE – Rokometaši Celja Pivovarne Laško se v 5. krogu lige prvakov v zaradi človekoljubnega namena rožnatih dresih v Zlatorogu niso razcveteli, temveč oveneli. Čeprav so proti Meškovu iz Bresta vodili že s petimi zadetki razlike, so v končnici vse zakockali in osvojili le točko, v boju za osmino finala elitnega tekmovanja pa bi zares štela le zmaga. Končni izid je bil torej 33:33 (18:15), najboljši domači strelec je bil izjemno razpoloženi Jaka Malus s sedmimi zadetki, pri beloruskem šampionu jih je prav toliko dosegel Dmitrij Nikulenkau. V celjskem taboru je bilo po tekmi razumljivo veliko kislih obrazov. »Občutki so zelo mešani. Gospoda sodnika (Jonas Eliasson in Anton Palsson z Islandije, op. p.) pa nista imela vpliva na tekmo. Gostje imajo pripombe na sojenje, a še nikoli niso bili zaradi tega kaznovani. Sami, ko smo imeli pripombe, pa smo bili. Ne vem, zaradi česa Meškov meni, da mu je bila ukradena točka,« je razložil trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše.

Nismo si zaslužili le ene točke, temveč obe, a smo si povsem sami krivi, da ni tako.

»Če bi pred tekmo pogledali, kakšno ekipo ima Meškov, kakšno pa mi, bi vsi zagotovo podpisali eno točko. Potek dvoboja je šel v naš prid, v zadnjih treh minutah smo imeli še tri zadetke prednosti. Na koncu izgubljena-dobljena točka, kakor želite, a veseli smo tudi te in gremo naprej. V začetku nam je šlo v napadu vse, morebiti smo malce pogrešali prispevek Žige Mlakarja, vsi seveda pričakujemo ogromno od njega, sploh po teh predstavah, ki jih je pokazal prej. A vedeti moramo, da se vse ekipe zdaj dosti bolje pripravijo nanj, in takrat moramo tudi drugi stopiti v ospredje. Žiga je odigral odlično tekmo, rezerve pa so bile zagotovo še v obrambi,« je dodal Jaka Malus. »Nismo si zaslužili le ene točke, temveč obe, a smo si povsem sami krivi, da ni tako. V naši skupini je štiri, pet ekip, ki lahko osvojijo ligo prvakov, in ne sme se nam zgoditi, da izgubimo točko. Vsaka je velika kot dvorana Zlatorog,« je menil Luka Mitrović. »Razočaran sem, na pladnju smo imeli zmago. Ne vem, zakaj smo v zadnjih treh minutah kar ugasnili, z menoj vred dovolili, da so v vsakem napadu dali gol. Oni zdaj proslavljajo točko, mi pa izgubljeno lahko le obžalujemo,« je dodal vratar Urban Lesjak.

»Sodnika sta nam ukradla točko, sodniki so dejavnik, ki odloča o mnogočem. A nekako smo se izborili za eno, vsa čast fantom iz Celja, bojevali smo se eni in drugi, a menim, da smo bili tokrat mnogo boljši nasprotnik. Celjane smo ves čas lovili, ko smo se rezultatsko približali, pa sta nam sodnika prisodila izključitve, pri najstrožjih kaznih nista imela izenačenega kriterija, sojenje je bilo gostiteljsko. Še enkrat, niso krivi Celjani, to je stvar evropske rokometne zveze, ki je takšna, kot je,« pa je bil kritičen srbski krožni napadalec beloruskega moštva Rastko Stojković.

Zmagovito štetje ranjencev

Rokometašice Krima Mercator pa so na Kodeljevem v 2. krogu lige prvakinj s 27:26 (15:15) ugnale danske prvakinje iz vrste Nykøbing Falster. Največ zadetkov, devet, je za krimovke zabila Tjaša Stanko, pri Skandinavkah jih je sedem zbrala Kristina Kristiansen. Z zmago je bila ključna obramba vratarke Miše Marinček petnajst sekund pred koncem tekme, ko je ubranila strel iz stoodstotne priložnosti Japonke Ajake Ikehare.

V taboru Meškova so po tekmi menili, da so bili mnogo boljši nasprotnik in da sta jim islandska sodnika ukradla točko.

»Vratarki Miša Marinček in Amra Pandžić sta bili drugi polčas odlični, to nam je dalo krila in tekmo smo malce s trilerjem lepo pripeljali do konca. Tekma ni bila dobra, sploh napadalno še nismo na pravi ravni, a ko se šteje ranjence, je pomembno, da sta dve točki ostali doma. V primerjavi s tekmo v Bukarešti pa smo bili tokrat boljši v obrambi. Imeli smo veliko športne sreče, a če je ne izzoveš, je ne moreš niti dobiti. Tjaša Stanko zaradi poškodbe teden dni ni vadila, v obrambi je delala napake, v napadu pa je bila, lahko bi rekel, kar naš ključni mož, čeprav je dekle,« se je pošalil trener Krima Uroš Bregar. »Zagotovo smo tokrat, tako v obrambi kot v napadu, bolje sodelovale. Tudi vratarki sta nam z nekaj ubranjenimi žogami pomagali. Žoga je okrogla, lahko bi se izteklo tudi v prid danske ekipe, a na srečo se je v naš. Zmagale smo kot ekipa, pomagale smo si in pokazale pravi obraz,« pa je navrgla Tjaša Stanko.