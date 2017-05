Na obzorju spopad titanov 2

Ker je bil odziv na nedavni boksarski obračun med še neporaženim Anthonyjem Joshuo (19 zmag, 19 s k. o.) in Vladimirjem Kličkom (64 zmag, 53 s k. o., 5 porazov) pred 90.000 gledalci na razprodanem stadionu na Wembleyju izjemno dober, se prireditelji na vse pretege trudijo, da bi pod streho spravili še povratni dvoboj. Glede na to, kako veliko je bilo zanimanje že za prvi spopad titanov, seveda ne bi bilo težko napolniti še ene takšne arene.



Medtem ko se ukrajinski veteran, ki je konec marca dopolnil že 41. rojstni dan, po porazu še ni izrekel glede svoje prihodnosti, je 14 let mlajši Britanec, čigar starši so po rodu Nigerijci, pripravljen še enkrat stopiti v ring z mlajšim od bratov Kličko. Mimogrede: starejši Vitalij, pred leti prav tako šampion težke kategorije, si je minulo soboto kot župan Kijeva iz prvih vrst ogledal veliki finale Pesmi Evrovizije.



Joshua bi se za nov obračun z dr. Jeklenim kladivom celo odrekel šampionskemu pasu združenja IBF, ki ga je pred dobrim letom izstrelil na enega od najprestižnejših svetovnih prestolov in mu navsezadnje po dveh uspešnih obrambah tudi omogočil dvoboj s Kličkom. Vodstvo omenjene organizacije je namreč za prvega Anthonyjevega izzivalca določilo Kubrata Puleva (25 zmag, 13 s k. o., 1 poraz), ki se je večer pred spektaklom na Wembleyju mučil v Sofiji, kjer je šele po točkah premagal 37-letnega Američana Kevina Johnsona (30 zmag, 14 s k. o., 1 neodločen izid, 8 porazov). Spopad z bolgarskim težkokategornikom, ki je pred slabimi tremi leti pred Kličkom pokleknil že v peti rundi, zagotovo ne bi pritegnil takšne pozornosti in zagotovil takšnih zaslužkov kot, denimo, revanša z 41-letnim Ukrajincem, zato bi Joshua – če bi odgovorni vztrajali pri obračunu s Pulevom – v tem primeru vrnil naslov prvaka.



»Seveda nočemo oddati nobenega pasu (AJ si zdaj poleg lovorike IBF lasti še naziva najboljšega po različicah WBA in IBO), če pa ne bo šlo drugače, se bomo pač kateremu odpovedali. Nočemo, da bi boksarska politika na kakršen koli način ovirala Anthonyjev razvoj,« je za otoški časnik The Sun poudaril menedžer Joshue Eddie Hearn, ki bi povratni dvoboj s Kličkom najraje pripravil že 28. oktobra na stadionu v Cardiffu. V Ukrajinčevem taboru tega še niso komentirali, zelo verjetno pa Vladimirja nadvse srbijo pesti, da bi se angleškemu asu oddolžil za nedavni poraz s tehničnim nokavtom v enajsti rundi. Konec koncev je na Wembleyju dokazal, da se lahko bolj ali manj enakovredno kosa z Joshuo, ki je še posebno v šesti rundi preživljal zelo težke trenutke, potem ko si je po prejetem desnem silovitem direktu tudi sam pobliže ogled(ov)al tla v ringu. Z le malce več sreče bi lahko tedaj tudi sam iz ringa odkorakal dvignjenih rok...