Na mehkem pariškem ledu pričakujejo ubijalski ritem

PARIZ – Slovenski hokejisti že dihajo pariški zrak. Športno napravljeni, oblečeni v rdeče puloverje, modre brezrokavnike, kavbojke in superge so varovanci selektorja Nika Zupančiča dobre volje prispeli v hotel Marriot Rive Gauche, ki je le kakšne tri kilometre oddaljen od prizorišča svetovnega prvenstva elitne divizije. Po skromnem zalogaju hrane je že sledilo spoznavanje z ledeno ploskvijo legendarne dvorane Bercy, ki sicer zdaj nosi ime pokrovitelja – AccorHotels Arena. Slovenci jo hranimo v izjemnem spominu, saj je rokometna reprezentanca tu letos osvojila bron na svetovnem prvenstvu.



Pomoč »Francoza« Terglava



»Uvodni trening je bil v prvi vrsti namenjen temu, da ohranimo ritem, da se igralci razgibajo po potovanju. Danes (v petek, op. p.) se bomo že posvetili zadevam, ki jih pričakujemo na prvi tekmi s Švico v soboto. O podrobnostih se bomo še dogovorili z mojimi sodelavci v strokovnem vodstvu,« je pojasnil Zupančič, čigar pomočnik Edo Terglav ima zelo lepe spomine na Bercy, saj je tu osvojil tri francoske klubske lovorike, dve kot igralec Briancona in eno kot trener Grenobla. »Edo je dobrodošel v vseh pogledih, ne samo s hokejskim znanjem. Zaradi njega vse stvari potekajo hitreje, saj je tukaj domač, pozna veliko ljudi in takoj uredi vse potrebno. V tem pogledu imamo kar lepo prednost pred drugimi reprezentancami,« je prvega pomočnika pohvalil glavni šef, ki ima zdaj ob trenerju vratarjev Gabru Glaviču in videoanalitiku Alešu Burniku ob sebi še pridruženega člana, trenerja selekcije do 20 let Gorazda Reklja. »Dobro je, da tudi on občuti delo s člansko reprezentanco, dogajanje na svetovnem prvenstvu elitne divizije. To mu bo v prihodnje prišlo prav tudi pri delu z mladimi. Če se bo pokazala potreba za skavting na tem turnirju, bo tudi na tem področju opravil svoje delo,« je pojasnil Zupančič.



Slaba led in vidljivost



Na hodniku dvorane Bercy sta prve vtise s sedmo silo delila tudi po novem klubska soigralca, kapetan izbrane vrste Jan Muršak in Žiga Jeglič, ki bosta v prihodnji sezoni nosila dres Torpeda iz Nižnega Novgoroda, člana KHL. »Ker imam urejen klubski status, sem sproščen in lahko prispevam svoj maksimum. Imel sem ponudbe več klubov, ampak odšel sem tja, kjer si me najbolj želijo. V Rusiji so tudi donosnejše pogodbe, kar je bil dodatni razlog za selitev,« je dejal Jeglič, doslej član Slovana iz Bratislave, ki se je malce obregnil ob razmere v dvorani: »Dvorana je velika, lepa. Slačilnica pa je kar precej oddaljena od glavnega ledu, moramo se prebiti kar skozi labirint. Led je mehek, morda so ga reprezentance, ki so trenirale pred nami, razdrsale. Verjamem, da bo na tekmah precej bolje.« Jeglič je še poudaril, da je slovenska vrsta na tokratnem šampionatu elite močnejša za po kakovosti bolj uravnotežene peterke ter da je napočil čas, da si po letih neuspešnih poskusov letos priigrajo obstanek med najboljšimi moštvi.



Risi so bili v zadnjih dneh veliko na poti, v noči na sredo so se vrnili z zaključnih priprav v Rusiji, po dnevu odmora so odpotovali v Pariz. »Prvi vtisi so kar dobri. Prvi trening ni bil ravno najboljši, saj so bile noge težke, a smo se vendarle spotili in prebudili noge. Verjamem, da bo že na drugem treningu veliko bolje. Ledena ploskev ni najboljša, moti me barvna kombinacija v dvorani, saj je pretemno. Led je sicer dobro osvetljen, toda tribune so temne, jaz pa ne vidim najbolje, zato tu in tam izgubim plošček zaradi temnih sedežev. Tudi zato upam, da bo prišlo čim več slovenskih navijačev v belih dresih, da nam bodo pomagali še glede tega,« se je še malce pošalil kapetan Muršak, ki je na klubski sceni sprejel boljšo finančno ponudbo Torpeda in zapustil moskovski CSKA, o napornih potovanjih med pripravami pa je navrgel: »Po vsakem potovanju z letalom noge niso najboljše. Toda če bi bili že zdaj utrujeni, bi se nam bolj slabo pisalo. Tukaj bo ritem tekem ubijalski. V vsej sezoni nisem odigral dveh tekem v dveh dneh. Zdaj bo tako nekajkrat, zato bo regeneracija po vsakem dvoboju še kako pomembna.«



Selektor Zupančič se bo danes odločil, kdo bo prvi vratar v trojici Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič pa tudi, kateri trije igralci v polju bodo sobotno tekmo 1. kroga v skupini B s Švico ob 12.15 spremljali s tribune. V zapisniku tekme je namreč lahko le 22 igralcev. Preostale nasprotnice slovenske reprezentance so: Kanada (v nedeljo, 7. maja, ob 12.15), Norveška (v torek, 9. maja, ob 16.15), Finska (v sredo, 10 maja, ob 20.15), Češka (v petek, 12. maja, ob 16.15), Belorusija (v soboto, 13. maja, ob 16.15) in Francija (v ponedeljek, 15. maja, ob 12.15). Sicer se SP začenja danes s tekmo Švedska – Rusija v Kölnu, kjer v skupini A igrajo še ZDA, Slovaška, Nemčija, Latvija, Danska in Italija.