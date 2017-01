ZAGREB – Slovenski rokometaši so po sobotni veličastni sklenitvi nastopa na svetovnem prvenstvu v Franciji danes iz Pariza prispeli V Zagreb. Bronaste rokometaše je na zagrebškem letališču s pesmimi pričakalo več sto najzvestejših o navijačev z vseh koncev Slovenije. Sprejem v domovini jih čaka v ponedeljek ob 17. uri pred Mestno hišo v Ljubljani.

Slovenska moška rokometna reprezentance je v soboto v tekmi za tretje mesto po sijajnem preobratu premagala Hrvaško z 31:30 in osvojila svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih. Danes so bronaste rokometaše v Zagrebu, poleg družinskih članov, pričakali številni slovenski navijači s harmonikami, zastavami in navijaškimi rekviziti. Slišale so se mnoge slovenske navijaške in ljudske pesmi, kot tudi navijaški slogani.

»Enkratno! Pričakala nas je taka množica, kot da bi pristali na Brniku«, je kratko povedal novinarjem slovenski igralec Matej Gaber po prihodu med navijače v Zagrebu

»V bistvu šele danes dojemamo, kaj smo dosegli. Lahko smo ponosni, da smo od začetka delovali kot celota in da se je to na koncu splačalo«, je dodal vratar Matevž Skok.





Selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović je dejal, da je pred sobotno tekmo proti Hrvaški pomislil, da je videl vsa čuda v rokometu, ki so se zgodila po rezultatskih preobratih.»Če bi mi nekdo povedal, da bomo v 19 minutah premagali Hrvaško, ki je imela osem golov prednosti, bi dejal, da je nor. Na koncu smo norci izpadli igralci in jaz, ker lahko le norci dobijo takšno tekmo«, je povedal Vujović.

Kot je razkril, je ob visoki prednosti Hrvaške pomislil, da bo tekma končana, če bo njegov hrvaški kolega Željko Babić namesto glavnih igralcev, kot sta Domagoj Duvnjak in Luka Cindrić, na igrišče poslal mlajše igralce, ki niso bili utrujeni in so tudi imeli željo po kolajni.

»Ko vse seštejem, sem prepričan, da Babić ne more pojasniti, kako so izgubili. Sicer pa niti sam ne vem, kako smo zmagali. Srečen sem, ker smo dosegli skoraj nemogoče. Hvaležen sem igralcem za to, kar so storili«, je še povedal.

Slovenski rokometaši so se po pristanku v Zagrebu napotili domov, na mejnem prehodu Obrežje pa jih je znova pričakala množica navijačev.