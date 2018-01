Na koncu niso strli češkega oreha

VARAŽDIN – Slovenski rokometaši so s tekmo proti Češki sklenili drugi del evropskega prvenstva na Hrvaškem v skupini II. Fantje Veselina Vujovića so v varaždinski Areni s Čehi igrali neodločeno 26:26 (11:12), najboljša slovenski in češki strelec sta bila Miha Zarabec s petimi in Ondrej Zdrahala z devetimi zadetki. Tako so se iz baročnega mesta po porazu z Dansko poslovili z zmago in neodločenim izidom ter si niso priigrali vsaj jutrišnjega zagrebškega dvoboja za končno peto mesto na EP, ki še ne zagotavlja uvrstitve na svetovno prvenstvo leta 2019 na Danskem in v Nemčiji. Začetek obračuna s Češko ni bil po slovenskem okusu; tekmeci so v 11. minuti povedli s štirimi zadetki razlike (8:4), predvsem po zaslugi vratarja Tomaša Mrkve, ki je zbral že osem obramb, iz najstrožje kazni ga ni premagal niti Blaž Janc. Matevž Skok v slovenskih vratih ni bil razpoložen, zato ga je zamenjal Urh Kastelic in močno priprl svoja vrata, v prvem polčasu je zbral devet obramb. A slovenska igra še vedno ni bila na pravi kakovostni ravni, če so že udarili na gol, pa je Mrkva branil skoraj prav vse. Zato pa je v 19. minuti po grobem udarcu po obrazu Marka Bezjaka rdeči karton dobil Čeh Jan Stehlik, to je bil klic na slovensko prebujenje. Bezjak je bil po prekršku na tleh tudi v zadnji minuti prvega polčasa, rdeči karton pa je dobil Leoš Petrovsky. Na popolno slovensko prebujenje se je čakalo tudi v drugem polčasu, a Čehi so ušli za štiri zadetke, Slovenija je bila preveč živčna in v krču, igra ni in ni stekla. Mučila se je z najprijetnejšim presenečenjem EP, na koncu pa ni strla češkega oreha. »V dveh dneh smo imeli dve težki tekmi. Fantje so bili iztrošeni, morda so tudi podcenjevali Češko, ki ima resno moštvo. Znova se je pokazalo, da sodniški kriterij ni enak za vse, razočaran sem nad sojenjem, pravili,« ni skrival Vujović.



Zmagovalni značaj

Dan prej pa so slovenski rokometaši po vrhunski igri odpravili Španijo z 31:26 (13:12). Slovenci so še posebno v drugem polčasu povsem nadigrali Iberijce (najboljša strelca na vsaki strani sta bila Gašper Marguč s petimi in Ferran Sole s šestimi zadetki), na vratih pa je na EP briljantno debitiral Kastelic, brez usmiljenja je ustavljal španske strele. »Kastelic je na vratih ekipi dal gotovost, fantje so lahko igrali sproščeno. Ponosen sem na ekipo, pokazala je zmagovalni karakter in to, da lahko igra z najmočnejšimi reprezentancami,« je po odlični predstavi menil slovenski selektor Vujović. »Ob takšnih navijačih in obrambi ni bilo težko stati na golu in opraviti svojega dela. Ko sta bila sodnika na začetku bolj naklonjena Špancem, sem menil, da bo to fante potrlo, a so pokazali pravo slovensko trmo. Vložili smo energijo, s katero smo tekmo odlično pripeljali do konca,« je navrgel Kastelic. »Potrebovali smo eno takšno tekmo, popolno, da se nam v vseh pogledih sestavijo stvari. Če hočeš premagati takšno ekipo, kot je Španija, moraš biti dnevno razpoložen, mi smo imeli razigrane prav vse igralce,« pa je dodal Miha Zarabec.