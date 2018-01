Na EP s Kavtičnikom, a brez Dolenca

LJUBLJANA – Pohorski zrak dobro dene, tudi slovenskim rokometašem, ki se v Zrečah pripravljajo za sobotni začetek evropskega prvenstva na Hrvaškem, to bo tekma z Makedonijo ob 19.30 v Zagrebu. Dobro dene v zdravstvenem pomenu besede, skoraj vsi poškodovani fantje namreč lepo okrevajo in vse kaže, da bodo na euru po svojih najboljših močeh pomagali soigralcem iz vrste selektorja Veselina Vujovića. Pa začnimo pri kapetanu Vidu Kavtičniku, temu so v petek strgano kožo med prstoma na levi, strelski roki oskrbeli s petimi šivi. »Kavtičnikova poškodba ni takšne narave, da bi kaj veliko vplivala, Vid bo lahko sodeloval na evropskem prvenstvu. Ali bo to že na začetku ali morda pozneje na drugi, tretji tekmi, pa bomo videli po tem, kako se bo vse odvijalo,« je uvodoma pojasnil direktor reprezentance Uroš Mohorič. Z Janom Grebencem je po angini vse v redu, tudi hrbet oziroma rame Darka Cingesarja in Nika Medveda ne upočasnjujeta vadbenih naporov levih kril. Zaradi operacij meniskusa kolena pa sta Jure Dolenec in Nik Henigman na začetku priprav vadila po posebnem programu. »Henigman zdaj trenira normalno, na polno.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«