Na burjasti Barkovljanki Maxi Jena devetič druga

Bilo je burjasto. Letošnjo Barkovljanko, eno najmnožičnejših regat na svetu, kjer jadrnice v Tržaškem zalivu startajo za isto črto, je namreč dobil italijanski Alfa Romeo krmarja Furia Benussija pred Maxi Jeno Mitje Kosmine. Slovenska jadrnica je tako v zgodovini Barcolane osvojila še deveto drugo mesto, zmagala je leta 2009, v konkurenci skoraj 1800 bark pa je peti na cilj prijadral Dušan Puh na krovu Adriatic Europe.



Tako kot vsako leto je tudi 48. Barkovljanka na morje v Tržaškem zalivu zvabila množico, tokrat 1778 jadrnic različnih velikosti, v več kot teden dolgem festivalu na obali pa se je na pomole Trsta nagnetlo skoraj 500.000 obiskovalcev, samo na nedeljski dan regate jih je prišlo sto tisoč. Mravljišče torej na mokrem in suhem, sicer pa se je letošnja Barcolana zaradi premočnega vetra začela z enourno zamudo. Namesto ob 10.30 so barkače s skupne startne črte, sicer najdaljše na svetu, krenile ob 11.30, ko je burja za odtenek popustila. Da je Barkovljanka res regata s težo, pa dokazuje tudi dejstvo, da je letos na njej, na jadrnici Ancilla Domini, kot član posadke jadral legendarni Britanec Ben Ainslie, štirikratni olimpijski prvak v razredu laser, šampion je bil v Sydneyju leta 2000, in finn. Z OI ima še srebro iz Atlante 1996 v laserju, štejejo pa ga za najboljšega jadralca vseh časov.



Zmagovita sestrica



No, tudi na morski gladini je bilo morskih volkov na tone, ki pa so ob poldvanajsti uri regato tudi začeli. Pri prvi obratni boji je bila najhitrejša slovenska Maxi Jena z Mitjo Kosmino, za njim pa je bil s štirimi dolžinami zaostanka Alfa Romeo Shockwave z bratoma Furiom (krmar) in Gabrielejem Benussijem kot glavnima v posadki; obe jadrnici sta bili daleč pred drugimi. No, Alfa Romeo je že takoj na uvodu imel težave z vrečo, ki je ostala pripeta na jadru špinakerju. Na tretjem mestu pa je jadral Dušan Puh na 19 metrov dolgi Adriatic Europi. Alfa Romeo pa je nato v zelo hitri regati prehitel vodilnega slovenskega maksija, ta je imel tudi težavo z glavnim jadrom, in zelo suvereno jadral proti cilju. Na tretji boji je bil daleč pred slovenskim regatnikom, strokovnjaki so ocenili, da je italijanska jadrnica tudi izrabljala konstruktorsko prednost pri trupu. Na četrti stranici regatnega polja je pihal burjasti veter z močjo 18 vozlov, bili so sunki z močjo tudi do 23 vozlov, torej v Tržaškem zalivu je bila kar lepa burjica. To je izvrstno v svoj prid z jadri izrabil Alfa Romeo Shockwave in premočno kot prvi, v družbi številnih spremljajočih plovil, prijadral na cilj pred tržaški pomol blizu Trga enotnosti. In kako je prijadral, v cilj je kar letel! Tako so po petletni vladavini slovenske Esimit Europe Italijani, tako kot lani z Robertissimo III, spet najboljši na barkovljanski regati. Robertissima in Alfa Romeo sta sicer sestrski jadrnici. Je pa letošnji zmagovalec regatno polje tudi prejadral v neverjetnem, seveda rekordnem času, potreboval je le 59 minut in 59 sekund. Drugo mesto je tako zavzela slovenska Maxi Jena, letos prenovljena, tudi težo so ji znižali za dve toni, s krmarjem Mitjo Kosmino. Ta ima sicer jadrnico za šibkejši veter, včeraj pa je v Tržaškem zalivu pihal močan, Jena je izgubljala v jadranju proti vetru, Alfa Romeo pa je imel še nova jadra. Sicer je Maxi Jena, v njeni posadki je bil tudi slovenski jadralni olimpijec Gašper Vinčec, na Barcolani z letošnjim osvojila že kar devet drugih mest, zmagala pa je leta 2009. Zanjo je bila, tako kot lani, usodna tretja stranica regatnega polja, ko ji je Alfa Romeo krepko ušel. Krmar Mitja Kosmina ima tako na Barcolani štiri zmage (tri še z Gaio Legend) in dvanajst drugih mest. Kot tretji je pred tržaški pomol prijadral italijansko-ameriški Pendragon, za njim pa na četrtem mestu jadrnica z imenom Mister Seven. Kot peti je ciljno črto prevozil Dušan Puh, sicer štirikratni zmagovalec Barcolane, ki je po dolgih letih tržaškega krmarjenja Velikega Viharnika tokrat v cilj pripeljal Adriatic Europo.



Brez napak



Alfaromejevci so bili nad zmago seveda navdušeni. »V kratkem času smo v pripravah na Barcolano opravili ogromno delo. Prihod Gabrieleja v posadko pa je bil kot Juventusov nakup Gonzala Higuaina. Na regati je vse šlo, kot je moralo iti. Na prvi stranici je bilo pomembno imeti čim manjši zaostanek za Maxi Jeno, nato smo v primerjavi z njo jadrali višje po regatnem polju,« je po triumfu namignil krmar 22-metrskega Alfa Romea Furio Benussi. Zanimivo, tržaški jadralec je bil na lanski Barkovljanki še na 24-metrski Maxi Jeni. »Začeli smo odlično, prvo stranico izrabili brezhibno, potem pa smo vedeli da bo težko. Alfa Romeo je močnejša v smeri proti vetru. Torej taktika ni vplivala, ni bilo naših napak. V drugi stranici so odločale značilnosti jadrnice, Alfa Romeo je bil proti vetru v prednosti. Ko se nam je oddaljil, je bilo vse odločeno. Če bi bile vremenske razmere drugačne, bi bili bolj konkurenčni. Tako ali tako pa smo odpeljali vrhunsko dirko,« Mitja Kosmina nad drugim mestom ni bil pretirano razočaran. »V prihodnosti bodo odločale nadaljnje investicije in izboljšave, na jadrnici naj bi jih končali naslednje leto. Če bi tokrat jadrnici imeli iste značilnosti, nas Alfa Romeo sploh ne bi videl,« je še dodal koprski jadralec.

Fantastični spektakel



Legendarni britanski jadralec Ben Ainslie je pohvalil Barkovljanko. »To je fantastična regata, videti jadrati več kot 1700 bark je spektakel, ki ga še nisem nikoli videl. To je bil izjemno lep jadralski dan v Trstu,« je povedal. »