Muršak: Če ne bo golov ...

MINSK – Slovenski hokejski reprezentanti z NHL-zvezdnikom Anžetom Kopitarjem na čelu so včeraj prispeli v Minsk, kjer jih čakajo tri tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre v Pjongčangu 2018. V čudoviti Minska Areni, ki sprejme 15.000 obiskovalcev, se bodo pomerili z reprezentancami Poljske, Danske in Belorusije, samo prvo mesto pa prinaša nastop na OI v Južni Koreji. Risi so se zbrali prejšnji teden na Bledu, kjer so ob treningih odigrali tudi pripravljalno tekmo z Italijo, ki so jo ob sicer popolni premoči izgubili z 2 : 1 po podaljšku. Neučinkovitost pred vrati je tako največja skrb za selektorja Nika Zupančiča in njegove varovance. »Mislim, da smo bili dosti boljši nasprotnik, na žalost pa plošček ni želel v mrežo. Včasih je to del športa, mi verjamemo, da smo bili boljši. Lahko smo vseeno zadovoljni s prikazanim. Ko bomo začeli zadevati, bo dosti bolje. Tudi na treningih, ko sem bil jaz zraven, nismo dajali veliko zadetkov. A prej ali slej se nam bo odprlo,« meni kapetan Jan Muršak, ki bo svojo ekipo že danes ob 14. uri popeljal v prvi dvoboj s Poljsko. Ta naj bi bila po moči enakovredna Italiji, zato so v slovenskem taboru prepričani o zmagi. »Italijani so se mi zdeli kar malo majhni. Poljaki so večji, močnejši kot oni, mi pa smo drsalno boljši. Če se bomo borili, če bomo drsali, bi jih morali premagati. A če ne bomo dali golov, bo težko. Upam, da bomo začeli zadevati v Minsku,« pravi as moskovskega CSKA, ki spada v vrh lige KHL, drugega najmočnejšega klubskega hokejskega tekmovanja na svetu.



Osemindvajsetletni Muršak, ki se mu ledena ploskev v Areni Minsk ne zdi najbolj kakovostna, saj da je premehka, bo igral v napadalni trojki skupaj s Kenom Ograjenškom in Miho Verličem. Dobro so sodelovali že na februarskem turnirju evropskega izziva v Innsbrucku. »Če igram v tem napadu, ima naša ekipa več globine. Z Anžetom pa igram ob igralcu več in lovim njegovo podajo. Sicer smo se s Kenom in Miho dobro ujeli, pripravili smo si nekaj lepih priložnosti,« je pojasnil Mariborčan, ki o favoritih turnirja meni: »Belorusom in Dancem bi dal enake možnosti. Prvi igrajo doma, drugi so vedno neugodni. Na nas in Poljakih je najmanj pritiska, kar lahko obrnemo v našo korist. Če bomo igrali, kot znamo, če bomo začeli zadevati, se nam obeta zanimiv turnir.« Slovenija se bo z Dansko udarila jutri ob 14. uri, obračun z Belorusijo pa sledi v nedeljo ob 16. uri. Vratarji so Luka Gračnar, Robert Kristan in Gašper Krošelj, peterke v polju pa – Kovačevič, Repe, Jeglič, Tičar, Sabolič; Štebih, Kranjc, Urbas, Kopitar, Pance; Gregorc, Robar, Ograjenšek, Muršak, Verlič; Vidmar, Kuralt, Mušič, Pem, Rodman.