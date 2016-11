Murray dobil najdaljši dvoboj

LONDON – Vodilni igralec svetovne teniške jakostne lestvice Britanec Andy Murray je prvi finalist sklepnega turnirja sezone v Londonu.

V pravem maratonskem dvoboju je po več kot treh urah in pol ugnal Kanadčana Miloša Raonića s 5:7, 7:6 (5) in 7:6 (9). V finalu bo igral z boljšim iz dvoboja med Srbom Novakom Đokovićem in Japoncem Keijem Nishikorijem.

Igralca sta odigrala najdaljši dvoboj v zgodovini finalnih turnirjev ATP, Murray pa se je veselil 23. zaporedne zmage. Njegov cilj bo po fenomenalni sezoni, kjer je med drugim dobil Wimbledon in olimpijski turnir v Rio de Janeiru, bo nedvomno tudi prvi naslov na finalu ATP, s čimer bi na prvem mestu lestvice ATP ostal tudi čez zimo.