Morda je bolje biti rudar

ZAGREB – Najsi gre za napovedi tekem, po njih za zmage ali poraze, selektor Veselin Vujović je v taboru slovenske rokometne reprezentance tudi zaradi svojih črnogorskih korenin najbolj sočen in zanimiv sogovornik. Po porazu s 24:25 proti Makedoniji na uvodni tekmi evropskega prvenstva pa verjemite, da je imel marsikaj povedati o sojenju romunskih sodnikov Sorin-Laurentia Dinuja in Constantina Dina.



Katere stvari vam rojijo po glavi takoj po tekmi?



»Moram priznati, da po 43 letih udejstvovanja v rokometu ne poznam rokometnih pravil. Ne poznam sodniških kriterijev, ne vem, zakaj so bili v večini primerov izključeni moji igralci, nisem razumel 90 odstotkov sodniških odločitev. Če ljudje iz Evropske rokometne zveze to sojenje ocenijo kot dobro, potem resnično menim, da bi bilo pametno, da se preusmerim v druge stvari. Razmišljal sem o rudarstvu, menim, da je to lažji posel, kot je trenerski v rokometu.«

