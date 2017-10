Mohorič zmagal v Hongkongu

HONGKONG – Slovenski kolesar Matej Mohorič je na dirki Izziv Hongkonga zabeležil svojo tretjo zmago v profesionalni karieri. Kolesar ekipe UAE Emirates je na cilj 113 kilometrov dolge, dokaj zahtevne proge pripeljal sam, na koncu je imel pet sekund prednosti pred Avstralcem Robbiejem Huckerjem.

Za Gorenjca je to druga letošnja zmaga, pred tem je dobil tudi etapo na Vuelti. Poleg Mohoriča sta na dirki prve kategorije nastopila tudi Jure Rupnik (H&R Block) in Luka Mezgec (Orica Scott). Prvi je zasedel 17. mesto, zaostal je štiri minute in 25 sekund, drugi pa se je z zaostankom osmih minut in 32 sekund uvrstil na 30. mesto.

Mohorič je pred letom dni prav v Hongkongu slavil svojo prvo profesionalno zmago, od ekipe UAE Emirates – v prihodnji bo dirkal za Bahrain-Merido – pa se poslavlja v odlični jesenski formi, saj je blestel že na septembrski dirki po Španiji, ko je dobil eno od etap.