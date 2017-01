Mnogi bi si želeli  položaj Slovenije

Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu v Franciji v 3. in 4. krogu iztržili tri točke. Varovanci selektorja Veselina Vujovića so v Metzu najprej s hitro igro, kot da bi videli dvoboj Usaina Bolta in polža, z 29:22 (16:10) povsem zasenčili počasnejše Makedonce, najboljša strelca sta bila Marko Bezjak in Gašper Marguč s po štirimi zadetki, nato pa v zadnjih sekundah iztržili točko proti trdi Tuniziji, izid je bil 28:28 (15:13). Proti Severnoafričanom sta bila najboljša strelca Vid Kavtičnik (7) in Blaž Janc (6), slednji je po podaji Mihe Zarabca, po tako imenovani cepelinski akciji, zabil tudi zadnji slovenski gol na tekmi in Sloveniji prinesel točko. Vujovićevi fantje bodo v drevišnji tekmi ob 20.45 s Španijo odločili, kdo bo zasedel prvo mesto v skupini B. Če zmagajo, bi se Slovenci v osmini finala SP pomerili s četrtouvrščeno, če izgubijo, s tretjeuvrščeno izbrano vrsto iz skupine A, že zdaj pa je jasno, da se bo Slovenija soočila bodisi z Rusijo bodisi z Brazilijo. Omenjeni reprezentanci bosta v medsebojnem dvoboju v zadnjem krogu tudi odločili, kdo bo tretji oziroma četrti v skupini A.



Mirno nad Špance



Po samozavestni igri na turbo pogon proti Makedoniji, vratar Matevž Skok pa je za češnjo na torti zbral šestnajst obramb in bil razglašen za igralca tekme, je bilo že dan pozneje proti ostrim in zvitim Tunizijcem mnogo težje. Predvsem v drugem polčasu je bilo v slovenski igri preveč napak, igralec tekme Mosbah Sanai je z izjemnimi telesnimi zmožnostmi dosegel osem zadetkov in s pomočjo z vsemi žavbami namazanih soigralcev, tudi vratar Makrem Missaoui se je zelo izkazal, po prednosti petih zadetkov že menil, da bo Tunizija slavila. A rokometaši iz države, kjer se je začela arabska pomlad, so imeli v zadnjih minutah psihološko blokado v glavi, Slovenci niso imeli več kaj izgubiti, sklepni juriš pa se je obrestoval z eno rešeno točko. »Začeli smo dobro in imeli vse niti igre v svojih rokah. V začetku drugega polčasa pa se nekako nismo ujeli, naredili smo preveč napak, in to so Tunizijci izkoristili. Z naše strani ni bilo hitrih golov niti obramba ni bila na najvišji ravni. Na tem prvenstvu ni lahkih tekmecev, to je dokazala tekma s Tunizijo. Na koncu smo se zbrali, naša obramba v zadnjih petih minutah ni prejela nobenega zadetka in izvlekli smo remi,« je ocenil kapetan Kavtičnik.



»Vesel sem, da sem dosegel izenačujoči gol in ekipi priboril točko. Dejstvo je, da tekme nismo odigrali na pričakovani ravni, bilo je preveč napak, tudi pristop v tekmo ni bil maksimalen. Kljub temu smo pokazali določeno kakovost, saj smo se po zaostanku petih golov vrnili in osvojili točko. Na končnici tunizijske tekme moramo graditi našo prihodnost v Franciji,« je prepričan Blaž Janc. Jure Dolenec, ki na SP še ni prikazal igre na svoji visoki ravni, pa je navrgel: »Škoda, da nismo nadaljevali zmagovitega niza. Prvi polčas ni bil najboljši, a smo igrali dovolj kakovostno, za našo igro v drugi polovici tekme pa nimam komentarja. Nekaj več smo pokazali le v končnici. Tokrat se nam je izšlo, izvlekli smo vsaj točko. Povsem mirni pričakujemo Špance, proti njim si bomo poskušali priigrati prvo mesto v skupini.«



Ni čas za kritike



Slovenske rokometaše torej drevi čaka še zadnja tekma skupinskega dela svetovnega prvenstva. Slovenci in Španci imajo bogato zgodovino medsebojnih dvobojev; večina se jih je končala v prid Špancev, denimo lani pa so si izbranci Veselina Vujovića po zmagi s 24:21 na kvalifikacijskem turnirju v švedskem Malmöju izborili nastop na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Januarja lani sta se obe vrsti pomerili na evropskem prvenstvu na Poljskem, v Vroclavu sta se razšli z neodločenim izidom 24:24. Slovenija na SP še ni zmagala proti Španiji; pred dvema letoma je bilo v Dohi 26:30, pred štirimi na polfinalni tekmi v Barceloni pa 22:26. »Poznate moje mnenje o nesmiselnosti igranja tekem brez dneva premora, to smo na lastni koži okusili proti Tuniziji. Sreča v nesreči je, da bodo v tem položaju tudi Španci, po dvoboju z Makedonci se bodo že naslednji dan pomerili z nami. Prepričan sem, da bodo kaznovali vsako našo morebitno medlo igro, vem pa tudi, da moji varovanci zagotovo ne bodo ponovili takšne predstave, kot so jo pokazali proti Tunizijcem. V vsakem primeru bomo naredili vse, da tekmo s Španci pričakamo čim bolje pripravljeni in mirni. Menim, da ni čas za kritike. Prepričan sem, da bi si mnogi selektorji na letošnjem svetovnem prvenstvu želeli slovenskega položaja na lestvici,« je razmišljal Veselin Vujović, ki zaradi dolgih let službovanja na Pirenejskem polotoku španske rokometaše in njihov način igranja zelo dobro pozna. Za konec pa še potovalna malenkost: slovenska reprezentanca bi se v primeru zmage nad Španijo in prvega mesta v skupini za tekmo osmine finala preselila v Montpellier, v primeru drugega mesta pa v Pariz.