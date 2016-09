Mlajši Dragić zapustil reprezentanco

LJUBLJANA-– Slovensko košarkarsko reprezentanco je zapustil Zoran Dragić. Razlog je odhod k novemu delodajalcu, milanski Olimpii, s katero bo že naslednji konec tedna igral tekmo italijanskega superpokala.

»Zoran je že pred začetkom reprezentančne akcije izrazil željo, da bi z nastopi v kvalifikacijah zaključil po tretji tekmi, saj ga v novi sezoni čaka nastopanje v novem klubu in novem okolju, kjer se bo moral dokazati. Tedaj smo se dogovorili, da se bomo kasneje znova usedli in videli, kakšni bodo rezultati in mnenje strokovnega štaba. Na zadnjem pogovoru je znova izrazil željo in se odločil, da se ekipi iz Milana priključi po domači tekmi z Ukrajino. Košarkarska zveza Slovenije in štab reprezentance z Zoranom nista delila iste želje, a ga zato nismo mogli zadržati, pač pa upoštevati njegovo odločitev. Kljub letošnjemu predčasnemu slovesu od nastopanja v izbrani vrsti Zoran ostaja njen pomemben člen, njegova odločitev ne bo spremenila ničesar, tudi v prihodnje bo del nje, v kolikor si bo to želel. KZS in štab reprezentance verjameta, da imamo v slovenski vrsti, kljub njegovemu odhodu, dovolj kvalitetnih in dobrih košarkarjev, da uspešno sklenemo preostanek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2017. Zoranovo odločitev reprezentančni soigralci razumejo in podpirajo, vsi skupaj pa mu želimo nadvse uspešno klubsko sezono,« je ob tem dejal generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović.

Mlajši od bratov Dragić je bil v letošnji reprezentančni akciji standardni član začetne peterke. Na treh tekmah je v povprečju na parketu prebil slabih 33 minut, v katerih je dosegal 17,3 točke, 5,7 skoka, 2,3 podaje in dve pridobljeni žogi. Tekmo kariere v reprezentančnem dresu je odigral ravno minulo sredo, ko je za uspeh proti Ukrajini prispeval 28 točk, sedem skokov in dve podaji (indeks 27).

V kadru za preostale tri kvalifikacijske tekme ima selektor Igor Kokoškov trinajst igralcev. Z njimi bo nastopil v soboto v Mitrovici proti s Kosovu, naslednjo sredo bo v Stožicah proti Bolgariji in za konec 17. septembra v Kijevu proti Ukrajini.