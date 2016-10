Mladost Zagreb – ACH Volley 3 : 2 (–21, –29, 21, 21, 13)

ZAGREB – Odbojkarji ACH Volleyja so letošnjo srednjeevropsko ligo začeli s porazom. Na prvem turnirju v Zagrebu so z 2 : 3 (21, 29, –21, –21, –13) izgubili proti domači Mladosti. Ljubljančani se bodo v soboto v hrvaški prestolnici merili še z madžarskim Vegyeszom.

Odbojkarji ACH Volleyja, pri katerih se je s slabo igro predstavil novinec, grški korektor Apostolos Armenakis, v primerjavi s prvo tekme v državnem prvenstvu pa sta tekmo začela še Žiga Donik in Stipe Jurić (na koncu so z izjemo Mitje Pleška v igro vstopili prav vsi igralci ACH Volleyja), so v Zagrebu neprepričljivo začeli branjenje naslova prvaka srednjeevropske lige. Čeprav so že vodili z 2 : 0 v nizih – vodstvo je bila bolj posledica slabe igre Zagrebčanov kot prepričljive Ljubljančanov, so se morali na koncu zadovoljiti le s točko, saj so domači naslednje tri nize dobili. Zmaga Zagrebčanov je povsem zaslužena, saj statistika kaže, da so bili boljši v večini odbojkarskih elementov.



* Športna dvorana Bojan Stranić, gledalcev 80, sodnika: Isajlović (Avstrija), Viktorini (Slovaška) * Mladost Zagreb: Kos, Sabljak 11, Nikačević, Hanžić, Bakonji, Sedlaček 23, Mrakužić, Strahija 3, Vujović, Prlić 12, Marelić 17, Dukić 12 * ACH Volley: Flajs 1, Slaught 1, Kozamernik 11, Kovačič, Purič 2, Satler, Pleško, Jurić 6, Donik 14, Kumer 10, Štern 11, Buculjević 4, Apostolos 3

Hrvati so v prvem nizu naredili 13 napak, tako da jim ni pomagal niti razpoloženi Marko Sedlaček, ki je v prvem delu dosegel devet točk. Ljubljančani niso blesteli pri sprejemu, pri katerem je imel nekaj težav predvsem Žiga Štern, tudi napad ni bil posebej prodoren, Armenakis ni bil razpoložen, na srečo je šlo bolje Doniku in Šternu. Tudi blokerji niso bili nič posebnega, a sta Jurić in Jan Kozamernik vsaj odlično servirala, prvi je bil za zmago v uvodnem nizu celo najbolj zaslužen, po njegovih začetnih udarcih so pred drugim tehničnim odmorom slovenski prvaki dosegli pet zaporednih točk in vodstvo 11 : 10 spremenili v vodstvo 16 : 10, kar je bilo dovolj za prvi niz.

V drugem nizu tako velike serije točk ni bilo, Ljubljančani so svojo prednost večali postopoma, pri izidu 22 : 17 je marsikdo že mislil, da bodo gostje zlahka povedli z 2 : 0, toda gostitelji so jih v končnici ujeli, nato pa vztrajno branili zaključne žoge tekmecev, ki pa so ob pomoči Andreja Flajsa in Davida Kumra – zamenjala sta Šterna in Armenakisa – na koncu niz vendarle dobili z 31 : 29.

Še slabše je oranžnim zmajem šlo v tretjem nizu, v katerem so ves čas minimalno zaostajali in ga na koncu izgubili z 21 : 25, čeprav je v igro vstopil še ameriški sprejemalec Alexander Slaught. Izgubljeni niz in povišan ton besed Zorana Kedačiča sta ob odmoru Slovence predramila. A le začasno, saj so v četrtem nizu hitro iz rok izpustili vodstvo 7 : 3 in se znašli v zaostanku. Ob drugem tehničnem odmoru je bilo 16 : 14, nekaj minut pozneje pa že 22 : 17, s tem je bil niz izgubljen.

Tie break je imel skoraj povsem enak potek kot četrti niz. ACH je vodil s 7 : 3, domači so ga na 12. točki ujeli, v končnici pa bili bolj zbrani in poskrbeli za presenečenje.