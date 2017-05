Mladi up Trtnik si želi v Tokio

Na mladih svet stoji, tega se zavedajo tudi v vrstah Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite. Z odmevnimi mednarodnimi tekmovanji in animacijami mladih si želijo za šport invalidov navdušiti mlade ter jim tako omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa. Med take mlade špotnike invalide, ki obetajo, spada tudi namiznoteniški igralec Luka Trtnik. Lani so ga izbrali za najbolj obetavnega mladega športnika invalida v Sloveniji, letos pa se je izkazal na 14. Slovenia Open Thermana Laško, ki velja za najmočnejši namiznoteniški turnir na svetu. Slovenija oziroma Laško sta ga gostila med 6. in 9. majem, na njem pa se je merilo 323 športnic in športnikov iz 41 držav. Manjkali so Kitajci in Nemci, ki so skrivali svoje adute pred skorajšnjim začetkom svetovnega prvenstva dvojic na Slovaškem. Kljub temu je bila konkurenca v Laškem močna in prava. Tudi za 19-letnega Trtnika, po rodu iz Domžal, sicer pa člana NTK Kamnik. Luka ima od rojstva desnostransko hemiparezo. Po domače in laično: desna stran njegovega telesa je veliko šibkejša. To se Trtniku vidi, pa tudi z desno stranjo telesa vse počne počasneje, ovirano. Luka je v Laškem nastopal v skupini 7 (športniki so razdeljeni v 11 skupin – glede na hibo oziroma prizadetost telesa), v kateri so bili športniki s podobnimi hibami. Trtnik je odigral tri tekme – najprej ga je s 3:2 porazil 16. na svetu Belgijec Ben Ashok Despineux. Proti Japoncu Kazuji Kaneku se Luka ni znašel, 0:3 je bilo za igralca iz dežele vzhajajočega sonca. Za konec je priznal še premoč Brazilcu Israelu Pereiri Strohu, ki je na lanskih paraolimpijskih igrah osvojil srebrno kolajno.

V pričakovanju EPINT 2017

Luka in drugi slovenski reprezentanti se veselijo nastopa na domačem evropskem prvenstvu, ki bo med 26. septembrom in 5. oktobrom letos v Laškem. »Domače tekme so vedno velik izziv, takrat daš še več od sebe,« pravi reprezentantka Barbara Meglič. Po turnirju v Laškem se z novim nastopom na domačih tleh, drugič na evropskem prvenstvu, prvič je bilo leta 2007, spogleduje tudi izkušena Andreja Dolinar.



Korak naprej



»Začelo se je super, saj sem z 2:3 izgubil proti 16. na svetu. To je bilo fenomenalno. Vsi so bili zelo zadovoljni. Druga tekma je bila težja. Proti izkušenemu Japoncu, ki je ves čas menjal servis, ni šlo. Vzeto v celoti je ta turnir nova odskočna deska zame,« je po treh obračunih povedal Trtnik. »Luka je pokazal viden napredek! Njegove žoge so bolj usmerjene, psihološko je bolje pripravljen. Prepričan sem, da bo čez dve leti mešal sam svetovni vrh namiznega tenisa,« je prepričan selektor slovenske reprezentance Damijan Lazar. Trtnik med sezono trenira pod taktirko trenerjev Darka Kojadinoviča in Davida Orešnika. Šport invalidov ni rekreakcija, kot bi kdo zmotno razmišljal. To dokazuje tudi Trtnik, ki naredi na teden od pet do sedem treningov, vadi pa tudi po štiri ure dan, večkrat po dve. Z namiznim tenisom se ukvarja pet let, zato mu manjka kilometrine in izkušenj. V svojem razredu 7 je med najmlajšimi. V prihodnje bo moral nujno izboljšati sprejem, če bo hotel mešati štrene pri vrhu. Ne skriva pa, da ga mika odhod na paraolimpijske igre v Tokiu leta 2020!