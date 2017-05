Misliti mu je dal tudi Oblakov prestop

LJUBLJANA – S Tadijo Kačarjem, olimpijskim, svetovnim in evropskim podprvakom v boksu, je vselej prijetno kramljati. Ko je nedolgo tega pripeljal svoje izbrance na Zavčevo galo v Laškem, si je vzel čas tudi za bralce Slovenskih novic. Skoraj uro dolg pogovor je minil, kot bi trenil, saj je 61-letni Srb kot iz rokava stresal zanimive misli in anekdote iz svoje bogate kariere.



»Z velikim veseljem sem se odzval povabilu Dejana Zavca, ki je nedvomno eden od najboljših boksarjev iz nekdanje Jugoslavije v 21. stoletju. Štirikrat je branil naslov svetovnega prvaka po prestižni verziji IBF, v kateri je šampionski pas osvojil tudi moj (mlajši) brat Slobodan. A ga je že v naslednjem dvoboju tudi izgubil, kar je le še en dokaz Dejanove velike boksarske kakovosti,« je uvodoma dejal Kačar, ki se je v Laškem počutil izvrstno. »Po daljšem času sem spet videl slovenske boksarske prijatelje. Kot profesor na fakulteti za šport in turizem v Novem Sadu sem imel namreč približno dvajset študentov iz Slovenije, ki so pri nas končali šolanje. Pri vas sem imel tudi dva seminarja za trenerje, tako da poznam veliko ljudi, ki so v vaši državi tako ali drugače povezani z boksom,« je razkril Tadija.

