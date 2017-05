Metulj poletel na vrh Italije

Kakšno načrtovanje dramatičnega vrha! Medtem ko je na kolesarski dirki po Franciji skupni zmagovalec znan že pred zadnjo etapo, saj je slednja za imetnika rumene majice bolj kot ne rekreativno kolesarjenje po Elizejskih poljanah, pa je letošnji, stoti Giro d'Italia po tritedenskem garanju v slogu najboljših italijanskih dramaturgov za sklepno, 21. etapo spisal pravi športni ep. Kolumbijec Nairo Quintana, na italijanskem krogu najboljši leta 2014, je imel pred zadnjo etapo, 29,3 kilometra dolgim ravninskim kolesarjenjem na čas od dirkališča v Monzi do milanskega središča pred katedralo Duomo, 39 sekund prednosti pred dvakratnim Girovim šampionom (2013, 2016) Vincenzom Nibalijem, a kot favorita za končno zmago so iz ozadja na četrtem mestu mnogi videli Nizozemca Toma Dumoulina. Za kolumbijskim gorskim specialistom je sicer zaostajal 53 sekund, a v kronometrski vožnji je srebrni z olimpijskih iger v Riu de Janeiru in letos prvi v 10. etapi italijanskega kroga, šlo je za vožnjo na čas, seveda večja kakovost kot Quintana. No, ta pa je Dumoulinu rožnato majico letošnjega Gira prevzel prav v predpredzadnjem etapnem kolesarjenju, seveda pri vzponu na Piancavallo v Dolomitih.



A zadnjo besedo na Giru 2017 je imel prav 26-letnik iz Maastrichta. Tom Dumoulin je unovčil svojo telesno prednost po kilogramih, ima jih 71, peresno lahki andski kondor iz Kolumbije pa 58, ter s tem tudi večjo moč za kolesarjenje na čas, seveda tudi tehnično znanje, in zadnjo Girovo etapo končal na drugem mestu, zmagal je njegov rojak Jos van Emden. Tako je maastrichtski metulj, kakor je vzdevek Toma Dumoulina, prvič v karieri postal skupni zmagovalec ene od treh največjih kolesarskih dirk na svetu; na Tour de Franceu je do zdaj lani dobil dve etapi, na italijanskem krogu ima tri etapne uspehe, leta 2015 pa je dobil tudi dve etapi na Vuelti oziroma španskem krogu. Članu nemške ekipe Sunweb, ko si je ogledal konec kronometrskega kolesarjenja glavnega tekmeca Quintane, ta je končal na 27. mestu, so najprej oblile solze, potem se je v sreči zasmejal, na koncu pa se je v nejeveri prijel za glavo. »Neverjetno, to je noro, ne vem, kaj na rečem. To je sanjski scenarij. Nikoli si nisem predstavljal kaj takšnega,« je povedal prvi nizozemski skupni zmagovalec dirke po Italiji. Drugo mesto je z zaostankom 31 sekund zasedel Quintana, tretji, 40 sekund zaostanka, pa je Nibali.