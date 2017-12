Menedžerski časi za gimnastiko

LJUBLJANA – Kot otrok je poslušal zgodbe o športnem heroju Miru Cerarju, navijal je za Aljaža Pegana, bil je sošolec Mitje Petkovška. Ceni vrline v gimnastičnem športu, se pravi delavnost in marljivost, blizu pa mu je tudi košarka, saj je član upravnega odbora Petrol Olimpije. Nasledil je Ivana Levaka, torej Damjan Kralj je po športni plati novi, od 1. januarja 2018, predsednik Gimnastične zveze Slovenije, po poklicni pa je član uprave in direktor za trženje in marketing v družbi BTC. Vodil bo panožno zvezo, ki je v minulih letih operirala s približno 700.000 evri proračuna, lani celo z dvakrat tolikšnim, saj je gostila prireditvi Golden Age festival in evropsko prvenstvo Team Gym.



Vsekakor lahko obljubim, da bo BTC tradicionalni podpornik še naprej, verjamem pa, da bomo vključeni bolj intenzivno.

GZS je sicer za gradbeno dovoljenje za novi gimnastični center v Ljubljani odštel 200.000 evrov, od evropske zveze prejel telovadno orodje v evrski vrednosti 240.000, bilo je tudi prelivanja sredstev iz drugih skladov. Torej... »Sanacija likvidnostnega stanja GZS bo ena od točk v mojem mandatu,« je na volilni skupščini poudaril Kralj, ki je sicer tudi opomnil, da ni ravno poznavalec gimnastičnega športa: »Le še poglobiti se moram v to zgodbo, torej prosim za nekaj potrpežljivosti.« Udarna je tudi točka programskega izhodišča, kjer se v mandatnem obdobju želi pridobiti pokroviteljska sredstva v višini 400.000 evrov, v igri za delno popolnitev tega so tri podjetja. Kralj zanje pravi, da so to prepoznavni sponzorji, ne govori pa o tem, da bi ti prepoznavni pokrovitelji namenili ravno veliko sredstev. Poslovno-trženjska narava novega predsednika torej teoretično obeta veliko, BTC pa je tako ali tako tradicionalni podpornik gimnastike oziroma najboljših slovenskih posameznikov in posameznic. »Ker sem iz menedžerskih vod, rad poudarim svoje prednosti, ob hkratnem upoštevanju prednosti, ki jih imajo poznavalci kot stroka. Seveda pa smo soočeni z organizacijskimi strukturami in projekti, ki jih je treba voditi smiselno, bodisi vsebinsko bodisi tudi finančno. O povišanju naših pokroviteljskih sredstev kot družbe BTC ali sredstev drugih pokroviteljev ta trenutek ne bi želel govoriti, ker bi rad, da je zadeva, ko je razdelana do konca, tudi predstavljena, vsekakor pa lahko obljubim, da bomo tradicionalni podpornik še naprej, verjamem pa, da bomo vključeni bolj intenzivno,« je navrgel novi predsednik GZS Damjan Kralj.