Med favoriti tudi junaki Gira, Toura in Vuelte

LJUBLJANA – Včeraj se je z ekipnima, moškim in ženskim, kronometroma sicer že začelo svetovno prvenstvo v kolesarstvu v norveškem Bergnu, a poleg deklet, mladcev do 23. leta starosti in mladincev bosta za Slovenijo najbolj pomembni dirki sredina posamična vožnja na čas za elitne kolesarje in nedeljska elitna cestna dirka. Seveda tudi z vidika, da so v slovenski vrsti trije kolesarji, ki so letos dobili etape na vseh treh največjih dirkah, Giru, Touru in Vuelti. Poleg Jana Polanca, Primoža Rogliča in Mateja Mohoriča bodo v elitnem razredu za ekipo selektorja Andreja Hauptmana vozili še Luka Mezgec, Luka Pibernik in Jan Tratnik. Ker je Roglič vrhunski kolesar tudi v vožnji na čas, bo zanimivo že v sredo, še posebno ker se bo kronometer končal s 3,4 kilometra dolgim vzponom na Floyen.

276,5 kilometra bo dolga moška cestna dirka elitnega razreda na SP.

»Mojo pripravljenost za svetovno prvenstvo se bo ocenilo po rezultatih. Naredil sem vse, kar je bilo v moji moči, s tega vidika sem zadovoljen, samozavesten. Zame je bila zadnja preizkušnja za SP osemdnevna dirka po Britaniji, ocenjujem jo kot zelo uspešno. Kronometer bo izziv, saj proga ni običajna. Na cestni dirki pa bo moral tisti, ki bo hotel zmagati, dati nekaj več, menim pa, da imamo zelo dobro ekipo,« je bil kot vedno trdno na tleh Primož Roglič, ki pa se zaveda, da bo na daljnem severu svojo vlogo igralo tudi trdo vikinško vreme, v tem jesenskem času dež pa tudi mraz na sicer valoviti progi, ki Zasavcu ustreza.

Jan Polanc je dobil letošnjo Girovo etapo z vzponom na Etno. »Menim, da sem za SP kar v redu pripravljen, najbolj pomembno je, da se osredotočim še na ta zadnji del sezone in poskušam pokazati vse, kar še lahko. Težko je oceniti, ali bo cestna dirka tako kontrolirana, da bo odločil ciljni sprint, lahko pride do različnih scenarijev. Predvsem če bo tudi slabo vreme, v krogu v mestu bo veliko ovinkov, če bosta dež in mraz, se lahko skupina razbije že med dirko. Če pride do samega sprinta, je jasno, da je od naših najhitrejši Mezgec, in vse bomo postorili zanj. Če bo sprint ubežne skupine denimo z menoj, pa nisem najhitrejši, a niti ne najpočasnejši,« je povedal Kranjčan.