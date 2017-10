Maxov sanjski start v novo desetletje

LJUBLJANA – Ferrarijevi navijači pred začetkom včerajšnje velike nagrade Malezije, 15. letošnje dirke za svetovno prvenstvo v formuli 1, niso mogli verjeti svojim očem. Medtem ko je Sebastian Vettel po sobotnih preglavicah z motorjem koval taktiko za napad iz začelja, je Kimi Räikkönen, ki je v kvalifikacijah zablestel z drugim mestom, pri čemer je za pičle 0,045 sekunde zaostal za najhitrejšim Lewisom Hamiltonom (Mercedes), tarnal zaradi pomanjkanja (konjskih) moči. Ker njegovi mehaniki in inženirji niso mogli pravočasno odpraviti okvare, jim ni preostalo drugega, kot da so rdečo boginjo s št. 7 porinili nazaj v garažo. Tako se je za ledenega Finca dirka in z njo velika priložnost, da bi po letu 2013 spet okusil slast zmage, končala, še preden se je začela.

Mojstrsko prehitel Hamiltona

Zaradi Ferrarijevih težav je vse kazalo, da bo imel Hamilton prosto pot do novega podviga. Vendar pa je bil to račun brez krčmarja Maxa Verstappna, ki se je – potem ko je v uvodnih zavojih odbil napade Lewisovega moštvenega sotekmovalca Valtterija Bottasa – s svojim rdečim bikom pognal v lov za 32-letnim Angležem in ga že v četrtem krogu tudi mojstrsko prehitel. Nato se je hitro oddaljil od vodilnega v skupni razvrstitvi in pred očmi svojih najbližjih, med katerimi seveda ni manjkal oče Jos Verstappen, brez večjih težav pripeljal do zmage, svoje druge po lanskem krstnem podvigu v Barceloni. Ko je prevozil ciljno črto, ga je vodja Red Bullovega moštva Christian Horner pohvalil z naslednjimi besedami: »Bravo, Max! Super opravljeno delo in sijajen start v novo desetletje,« je še javno čestital Verstappnu za 20. rojstni dan, ki ga je praznoval v soboto. Mladi nizozemski as je priznal, da si je po vsej smoli, ki jo je že imel v tej sezoni (sedem odstopov), ob koncu močno oddahnil. »Zares mi je odleglo in zelo sem vesel, da se mi je končno spet izšlo,« je od silne sreče kar žarel pobesneli Max in v nadaljevanju opisal ključ do zmage: »Ko sem videl, da ima Lewis težave, sem ga takoj napadel. Moram reči, da me ni pretirano zadrževal, verjetno ni tvegal vsega, ker se bori za naslov prvaka. Zatem sem moral ostati zbran in paziti, da nisem izgubljal preveč časa z za krog počasnejšimi dirkači.« V cilju je imel 12,770 sekunde naskoka pred Hamiltonom (»Čestitam Maxu. Tokrat preprosto nismo bili tako hitri kot Red Bull.«) in že več kot 22 pred ekipnim kolegom Danielom Ricciardom, ki je moral proti koncu še trepetati za tretje mesto, saj ga je začel Vettel že nevarno ogrožati.

34 točk prednosti ima zdaj Lewis Hamilton pred Sebastianom Vettlom.

Stroll torpediral Vettla

Bottas se je moral na koncu sprijazniti s petim mestom, za 28-letnim Fincem pa so se zvrstili Mehičan Sergio Perez (Force India), Belgijec Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda), Kanadčan Lance Stroll (Williams), ki je v častnem krogu (!?) torpediral v Vettla in razbil njegovega ferrarija. »Ali je to sploh mogoče? Lance sploh ni gledal, kam vozi. Z vso silo je trčil v moj dirkalnik,« se je jezil 30-letni Nemec, ki so ga zaradi izjemnega lova iz zadnje vrste razglasili za najboljšega dirkača zahtevne zadnje sepanške preizkušnje, saj je ne bo več na koledarju formule 1. S četrtim mestom je res iztržil precej več, kot so mnogi pričakovali, z njim je tudi preprečil, da bi Hamilton še izdatneje povečal skupno vodstvo. Mercedesov zvezdnik ima zdaj 34 točk zaloge pred Vettlom, medtem ko tretjeuvrščenega Bottasa od moštvenega sotekmovalca loči že 59 točk. Naslednja dirka bo že prihodnjo nedeljo v Suzuki na Japonskem. N