Mati narava s povodnijo Tacnu za EP zadala skrbi

Človek uničuje naravo, ta mu vrača. V Tacnu bo v začetku junija evropsko kajakaško in kanuistično prvenstvo v slalomu na divjih vodah, zadnja obilna deževja pa so prirediteljem povzročila obilo sivih las. Povodenj seveda pomeni visoko raven Save, škodo na prizorišču bo treba urediti. Odneslo je denimo 50 kubičnih metrov materiala, tega bo treba na novo dovoziti, vsa škoda pa še ni povsem ocenjena. Raven Save se namreč še ni spustila. Tudi breg jo je skupil od matere narave; poškodovan je tako stari del bregovja, prvič urejen leta 1990, kot novi del. Ureditev bo trajala vse do EP, prireditelji iz Kajakaške zveze Slovenije znajo malce v cinični šali povedati, da se ne bodo izkopali iz gradbenih del. Bes narave je prvenstvo stare celine podražil za nekaj 10.000 evrov. Že lani je bila pred septembrskim svetovnim pokalom v Tacnu živčna vojna zaradi slabe prenove proge, zdaj se je v ujmi znova razkrilo, da je gradbeno podjetje Gradbinec pri lanski obnovi na skale položilo beton slabe kakovosti. Ko je vse to pripovedoval Jakob Marušič, vodja programa prireditev in športa za vse na zvezi, verjemite, da mu je bilo pri srcu zelo težko.



A na srečo so vsaj tekmovalci in tekmovalke divjevodaškega slaloma visoke kakovosti, seveda z olimpijsko žlahtnim Petrom Kauzerjem na čelu. Ta vikend in naslednjega bodo na robu prestolnice pod Šmarno goro na sporedu štiri izbirne tekme za sestavo reprezentančne vrste, tudi za EP v ljubljanskem mestnem predelu Brod. »Za ta konec tedna ni napovedanih večjih padavin, tekmi naj bi šli normalno skozi,« še v nebo gleda vodja programa vrhunskega športa pri KZS Jernej Abramič. Na divji vodi ni le slalom, temveč tudi spust. Od 11. do 14., kar že tega meseca, bo v Skopju evropsko prvenstvo, kajakaš Nejc Žnidarčič pa želi tam še četrtič osvojiti naslov prvaka v sprintu.



Poletni Bohinj



A dosti divje vode, preidimo na mirno. V Sloveniji je pojem za kajakaštvo na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić, enkrat srebrna in dvakrat bronasta na svetovnih prvenstvih, žlahtno tretje mesto ima tudi z EP. Lani na olimpijskih igrah v Riu je bila s četrtim mestom na 200 m tik za kolajnami. No, letos bo z Anjo Osterman tekmovala tudi v dvojcu, vrh sezone pa bosta EP v Plovdivu in SP v Račicah. »V K-1 na 200 m bom zagotovo nastopila, če se bo dalo kombinirati, še v K-2 na 500 m. Več kot v dveh disciplinah pa verjetno ne. Na svetovnih pokalih bomo preizkusili, kako bo ta dvojec sploh deloval, načrt je druga tekma v Szegedu in še na EP. Potem pa se bomo odločili, kako naprej za svetovno. Ali se to splača delati, ali bova vsaka v svojem enojcu, ali bo v čoln s katero od naju vskočila mladinka Mia Medved,« je temo uvedla Špela Ponomarenko Janić, ki se je do februarja pripravljala v svojem Kopru. Nato se je na vodni gladini brusila v Avstraliji, zdaj vadi tako kot vsako leto aprila pred tekmami svetovnega pokala v Zagrebu, saj v Sloveniji ni ustrezne proge za mirnovodaški šport. »Poleti, ko ni več tako hladno, pa smo v Bohinju.« Udarimo še po letošnjih ciljih. »Ti v enojcu so zagotovo najvišji, imam kolajne že z evropskih in svetovnih prvenstev, tako da manj kot to ni cilj. Vem, da sem dobro pripravljena, saj sem tako tudi delala, morda še celo najbolje doslej. Tudi na svetovnih pokalih merim na visoka mesta, dvakrat sem bila že v skupnem seštevku tretja, tako da niti tukaj moji cilji ne morejo biti nižji od tega. V dvojcu od prve tekme ne moremo pričakovati ne vem kaj, niti čolna doslej nisva imeli svojega, dobiva ga konec maja za svetovni pokal v Szegedu, ta je drugačen model od tega, katerega imava,« je zadnji zavesljaj opravila 35-letna Ponomarenko Janićeva.