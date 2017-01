Marko Bezjak: Biti prvi v skupini je najlažja pot

V Španiji 4. mesto, v Katarju 8., pa v Franciji...? To sta uvrstitvi slovenske rokometne reprezentance na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, na letošnjo na francoskih tleh pa še čakamo. Razpletanje uganke se bo za Slovenijo začelo v četrtek proti Angoli, tretjeuvrščeni z lanskega afriškega prvenstva, po portugalsko govorečih Afričanih po vrstnem redu tekem sledijo vikinški orjaki Islandci, po Aleksandru Velikem navdahnjeni Makedonci, Tunizijci, pri njih se je začela politična vstaja arabska pomlad, in vročekrvni Španci. Štiri najboljša moštva iz omenjene skupine B napredujejo v osmino finala.



Slovenskega dresa na tokratnem prvenstvu ne bosta oblekla Uroš Zorman in Dean Bombač; na mestu srednjega zunanjega igralca, kjer ima sicer slovenski rokomet kakovostni višek, se takšni odsotnosti seveda poznata. Torej Marko Bezjak in Miha Zarabec bosta morala pljuniti v roke in pravšnje pleti niti igre vrste selektorja Veselina Vujovića. »Midva z Miho sva že dolgo poleg, tokrat pa bova imela na igrišču še bolj pomembno, vidno in odgovorno vlogo. Menim, da je pomembno, da mi, ki smo zdaj v reprezentanci, pozabimo na tiste, ki jih ni, da se vse osredotoči na nas, in da sami upravičimo to zaupanje, zakaj smo sploh v reprezentanci. In da v Franciji z dobrimi igrami naredimo dober rezultat,« je jasen Bezjak.



Španski recept



Na nekaterih reprezentančnih tekmah je Bezjak na srednjem in levem zunanjem mestu odlično sodeloval z Bombačem, tokrat tega ne bo, zunanja specialista na levi strani Nik Henigman in Borut Mačkovšek bosta morala, tudi strelsko, prispevati svoj delež. »Pod Vujovićem je bila to zame nova vloga, a upam, da bosta Henigman in Mačkovšek na svetovnem prvenstvu tista prava. Da bosta šla dobesedno na glavo. Trener in vsi drugi od njiju pričakujemo, da bosta nekaj zadetkov dosegla tudi zunaj devetmetrske črte. Tega nam je na olimpijskih igrah primanjkovalo, smo pa zato igrali malce hitreje. Ko sem se pogovarjal z igralci iz drugih reprezentanc, so priznali, da so se proti nam branili s težavo, saj smo sicer nekoliko nižji, a hitri, tudi pretok žoge je bil hiter. A tudi z visokimi levimi zunanjimi igralci mora biti napad hiter, žoga mora hitro krožiti, tako da v igri v napadu ne bi smelo biti bistvene razlike,« je pojasnil 30-letni član Magdeburga. V predtekmovalni skupini B Slovenijo čaka pisana paleta rokometnih šol. »V tej skupini je samo Angola nekoliko slabša, dobro je, da imamo uvodno tekmo proti njim. Lahko rečemo, da so prve tekme vedno nekam čudne, nikoli se ne ve, kaj bo, vse druge reprezentance pa smo si nekje tu blizu. Pomembna bo vsaka tekma, vsaka zmaga in zadetek, da se zagotovi prvo ali drugo mesto v skupini. Tudi na svetovnem prvenstvu v Španiji je bilo za nas pomembno, da smo bili v skupini najboljši, saj smo nato v osmini finala in četrtfinalu dobili za nasprotnika Egipt in Rusijo. Takrat smo prišli v polfinale in biti prvi v skupini je najlažja pot,« ima Marko Bezjak formulo za uspeh. »Iz skupine se mora napredovati, s čim boljšo uvrstitvijo seveda, v končnici na izločanje pa tako in tako odloča ena tekma. Na njej je vse mogoče, zagotovo bomo želeli zmagati v vsakem naslednjem obračunu,« je sklenil član šestouvrščene reprezentance z zadnjih olimpijskih iger v Riu de Janeiru.

Francozi boljši tudi v drugo



Slovenski rokometaši so še drugič, tokrat v generalki za SP, v Montpellierju s Francijo izgubili z izidom 26:33 (13:17). Najboljši slovenski strelec je bil Gašper Marguč s petimi zadetki, za Francoze jih je Valentin Porte zabil pet. Prvo tekmo v Toulousu so gostitelji dobili z 29:27 (13:13).