Majki kraljevska etapa, Pogačar najboljši med mladimi

ZREČE – Poljak Rafal Majka je upravičil vlogo favorita v tretji, kraljevski etapi kolesarske dirke po Sloveniji s startom v Celju in ciljem na Rogli. Kolesar ekipe Bora Hansgrohe je v zadnjem delu vzpona strl odpor Italijana Giovannija Viscontija in Avstralca Jacka Haiga, ki sta zasedla drugo in tretje mesto. Majka je tako prevzel tudi skupno vodstvo in bo najbrž letošnji zmagovalec dirke.

Od Slovencev se je najbolj izkazal mladi mladi kolesar Roga Tadej Pogačar. Zasedel je peto mesto, na cilju pa oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja. Drugih domačih predstavnikov ni bilo v prvi deseterici, takoj za njo je v cilj prišel Jan Polanc, prvi slovenski adut, ki pa je dosegel manj, kot so mnogi pričakovali po odličnih predstavah na Giru. Zelo dobro je dolgo časa vozil tudi vodilni po dveh etapah Luka Mezgec, ki je na začetku vzpona celo narekoval ritem najboljšim, a je bilo to le delo za moštvenega kolega Haiga.

Etapa je imela tudi beg, v katerem je od Slovencev najprej sodeloval Žiga Grošelj (Adria Mobil), ki je osvojil en leteči in en gorski cilj, pozneje pa se je ubežni skupini pridružil Matej Mugerli. Beg skupine se je končal pred vzponom na Roglo.