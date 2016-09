Majhno plezalno steno je imela celo v svoji sobi

Športno plezanje bo na poletnih igrah leta 2020 v Tokiu postalo del olimpijske družine. Slovenija je velesila v tej panogi, Martina Čufar pa je leta 2001 na svetovnem prvenstvu v Winterthurju tudi priplezala do naslova prvakinje. Naslednje leto je bila podprvakinja stare celine v Chamonixu, skupaj pa je osvojila šest mastrov in tri tekme za svetovni pokal. Ob naslovu najboljše na globusu pa je bila leta 2001 še prva na svetovni jakostni lestvici. V šali napisano se je takšna šampionka že morala roditi na umetni steni oziroma v skali. »Odraščala sem v Mojstrani pod triglavsko steno, oče me je že pri desetih letih peljal čez Severno steno. A to ni bilo še to, ker je bilo malce nevarno, stena je krušljiva, pri enajstih letih pa sem odšla na mladinski planinski tabor v Avstrijo. Tam je bila umetna stena, in takoj sem se zaljubila v plezanje. Od takrat skoraj ni dneva, da ne bi pomislila nanj,« je Martina Čufar podčrtala znani izrek navdušencev nad gorami. »V tistem času sem začela tekmovati na umetni steni, a moja duša je bila vedno bolj v skalah. Leta 1990 so v Sloveniji začeli prirejati tekme za mlajše kategorije in sem takoj zmagala. Večinoma sem bila v gimnazijskih časih na umetni steni, čeprav sem veliko plezala v skali, majhno plezalno steno pa sem imela tudi v sobi. Med domačimi nalogami sem denimo znala malce poplezati. Po sedemnajstih letih tekmovanj na umetni steni pa sem od leta 2007 plezala le še v skali. Če je dež, sicer še vedno treniram na umetnih stenah, a je skala tista, za katero vadim. Če pa denimo zdaj treniraš v skali, ti ne more uspeti na tekmah v športnem plezanju, ker je slog tako drugačen. Tekmovalci zdaj večinoma trenirajo le na umetnih stenah in gredo v skalo med počitnicami,« je nadaljevala. Na zmagovito svetovno prvenstvo v švicarskem Winterthurju pa ima Martina Čufar tudi posebne spomine. »Svetovno prvenstvo je na vsaki dve leti, a v moji glavi je bilo, da je SP ista tekma kot tista za svetovni pokal, teh je nekaj na leto. Konkurenca ni dosti drugačna. Spomnim pa se, da sem bila pred finalom malce živčna, saj nas je bilo v finalu kar deset, po navadi nas je le osem. Zamislila sem si, da sem namesto na tekmi na plezališču. Nekaj dni prej sem namreč na plezališču Warmbad v Avstriji preplezala lepo smer z oceno 8a z imenom It's so easy. Preden sem na tekmi na SP šla v steno, sem si predstavljala, da sem v naravi v Warmbadu, in mi je res uspelo plezati sproščeno. Morda je to pripomoglo k zmagi ali pa tudi to, da mi je bila smer malce bolj pisana na kožo.«

