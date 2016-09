Luka Snoj, zvezda v deželi vzhajajočega sonca

TAČIKAVA – Ljubljančan Luka Snoj (26) je prvi profesionalni evropski košarkar v japonski prvi (premier) ligi 3 x 3 EXE. Klubi iz dežele vzhajajočega sonca so ga snubili eno leto, aprila letos pa jim ga je uspelo prepričati, da je podpisal pogodbo in se pridružil ekipi Tachikawa Dice. Z ekipo, v kateri igra z dvema Američanoma in tremi Japonci, so trenutno na drugem mestu. Luka se je s košarko začel ukvarjati pri 10 letih, v mlajših selekcijah Uniona Olimpije, s košarko tri na tri pa se je prvič srečal pred petimi leti. Septembra 2014, ko je s slovensko ekipo nastopil na univerzitetnem svetovnem prvenstvu v brazilskem Salvadorju, je spoznal japonsko delegacijo. Po dobri sezoni so ga poiskali in izrazili zanimanje zanj, a Snoj je prvo povabilo na Japonsko zavrnil. Letos so se zanj zanimali že trije japonski klubi, in odločitev je padla. »Lani še nisem bil pripravljen igrati, a sem bil ves čas v stiku s klubi. Pogoji so se v tem času izboljšali, k odločitvi je pripomogla tudi želja po novih izzivih.«



Pogreša babičino kuho



Po nekaj mesecih se je že privadil na življenje v mestu Tačikava, ki ima približno 400.000 prebivalcev. »Všeč mi je, saj je približno tako veliko kot Ljubljana. V klubu zelo dobro skrbijo za igralce, pogosto se družimo z navijači in predstavljamo na televiziji. V Aziji je veliko bolje poskrbljeno za marketing kot v Evropi. Ravno pred dnevi je državna televizija delala prispevek o nas,« je opisal. A čeprav se mu lepo godi, priznava, da pogreša družino in babičino kuho. »Kdaj pa kdaj bi mi zagotovo ugajala babičina štajerska pogača ali prekmurska gibanica, saj Japonci na splošno ne jedo veliko sladic. Še tiste, ki jih jedo, niso sladke.«

Luka je ponosen, da je prvi Evropejec v ligi. »Upam, da sem s tem odprl vrata marsikateremu evropskemu igralcu. V ligi so med tujci najštevilnejši Američani, v njej pa nastopata tudi ekipi iz Južne Koreje in Indije.« Košarka 3 x 3 je zanimiva in vse bolj priljubljena, saj je veliko bolj dinamična in hitra kot košarka pet na pet, turnirje pa pogosto popestrijo najboljši zabijalci na svetu. Luka je izjemno priljubljen tudi med navijači, za katere si rad vzame čas, pravi pa, da se zelo razlikujejo od evropskih. »So zelo glasni in strastni, a izgredov tukaj ni. Veliko daril dobiš pred tekmo in po njej, tudi druženja z navijači so pogosta. Jaz poskušam vse vrniti na igrišču, z dobro igro.« Dejal je še, da je navijačem bolj kot rezultat pomembna borba in to, da daš med tekmo vse od sebe.

