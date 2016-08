Lovoriki romali v znani vitrini

LJUBLJANA – Pozno poletje je še vedno vreme za vaterpolo, ne pa rokomet. Slovenski rokometni superpokal se je znova odvijal na odprtem teniškem stadionu v Portorožu, temperature pa so bile takšne, da je bolj prijalo kopanje v morju kot pa v lastnem znoju. O tem priča tudi dejstvo, da je v prvem polčasu ženskega superpokala med Krimom in Zagorjem rezervna vratarka Ljubljančank Sergeja Stefanišin kolegico na vratih Mišo Marinček ob robu igrišča pred sončnimi žarki zavarovala kar z dežnikom.



Dvoboj pred maloštevilnimi gledalci je bil izenačen do izida 7:7, nato pa je Krimu, ob treh obranjenih sedemmetrovkah kapetanke Marinčkove, v dobrih sedmih minutah uspel delni izid 6:0 in zanesljivo vodstvo. Državne prvakinje iz Zagorja so se v drugem polčasu v 38. minuti še približale na 16:17, pri 19:20 so imele priložnost za izenačenje, a je nato galjeviški klub vajeti spet popolnoma prevzel v roke in v končnici tekmo privedel do zmage s 27:20 (14:11). Za Krim je bil tretji zaporedni osvojeni superpokal pravšnji uvod v kvalifikacijski turnir za uvrstitev v ligo prvakinj, najboljši strelki pa sta bili Elizabeth Omoregie in Polona Barič s po šestimi zadetki. Pri Zagorju je bila za nekaj razredov od vseh boljša Tjaša Stanko, v resnici je le ona držala korak z Ljubljančankami, na koncu pa je v svoji strelski statistiki imela enajst zadetkov. »Nismo blesteli, imeli smo nekaj težav v obrambi, a najbolj je bilo v tej tekmi pomembno, da smo na koncu zmagali. Do začetka kvalifikacij za ligo prvakinj moramo raven igre še dvigniti,« so bile po tekmi misli Krimovega trenerja Uroš Bregarja. Bojan Voglar, njegov kolega na klopi Zagorja, pa je pripomnil: »Prvenstvo se bo začelo šele čez tri tedne, tako da je bila tekma za obe ekipi malce prezgodaj, tudi zelo vroče je bilo. Krim ima v svojih vrstah šest, sedem tujih igralk, mi pa pet mladink, tako da sem več kot zadovoljen z našo igro, na koncu je zmanjkalo moči za kaj več.«



Rdeča kartona



Moški superpokal med Celjem Pivovarno Laško in Koprom 2013 pa je bil, po vloženem boju in izidu, nekaj povsem drugega. Bilo je tudi veliko živčnosti, in to z obeh strani, tudi po koncu tekme, stvari pa so se resno zakuhale že na uvodu. Celjski reprezentančni krožni napadalec Vid Poteko je v obrambi napravil umazan prekršek, z roko je šel v obraz koprskega rokometaša, in bi moral biti izključen za dve minuti. A sodnika, brata Marko in Matjaž Pirc, sta presenetljivo izključila Povilasa Babarskasa. Poteko pa je v 6. minuti le dobil kazen, in sicer kar rdeči karton, ko je v obrambi za vrat grdo ustavil Grego Krečiča. Rdeči karton je sicer v 58. minuti prejel še Babarskas. Po začetnem koprskem vodstvu so Celjani s Kristianom Bećirijem, Potekojevo zamenjavo na črti v napadu, ujeli rezultatski priključek, nato pa je tekma ves čas nihala na eno ali drugo stran, največja prednost obojih so bili trije goli. V končnici so pivovarji le minimalno zmagali s 25:24 (12:12) in še petič osvojili superpokal. Pri državnih in pokalnih prvakih – zanimivo, zaradi poškodbe Žige Mlakarja je reprezentant Blaž Janc celo tekmo igral na položaju desnega zunanjega igralca – je največkrat zadel Jaka Malus (osemkrat), pri Primorcih pa je Žiga Smolnik zbral šest zadetkov. »To je šele začetek sezone, a je bil z obeh strani že prikazan dober rokomet. Na koncu so naši najbolj izkušeni igralci storili preveč napak in že dobljeno tekmo naredili živčno,« se je trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše zavedal dejstva, da je superpokal prišel prezgodaj in da so bili njegovi reprezentanti z olimpijskih iger Urban Lesjak, Janc, Poteko in Miha Zarabec že takoj v ognju. »V končnici tekme smo zgrešili dve čisti priložnosti za zadetek. Toda že to, da smo se enakovredno kosali s Celjani, ki imajo telesno močnejše in izkušenejše igralce, je za nas fantazija. Da smo bili tako blizu Celjanom, kar ni realno,« pa je bil s svojimi mladci zadovoljen trener Kopra 2013 Zoran Jovičić.

Puc in Pušnik v Hramu junakov Rokometna zveza Slovenije je pred moškim superpokalom razglasila najboljšega igralca in vratarja lanske sezone. Trenerji prvoligaških ekip so največ glasov namenili Mihi Zarabcu in vratarju Urbanu Lesjaku iz Celja Pivovarne Laško, najboljša strelca pa sta skupaj Celjan Jaka Malus in Mario Šoštarič (Gorenje). Društvo športnih novinarjev Slovenije je v Hram športnih junakov sprejelo nekdanja rokometaša Iztoka Puca in Rolanda Pušnika. Pušnik je bil v Portorožu, za pokojnega Puca pa je priznanje prevzel njegov sin Borut.