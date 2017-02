Lovorika, ki rešuje Olimpijo

Smo v mesecih, ko se v košarkarskih vrstah žanje, kar so prej sejali in negovali. Boj za pokalni naslov je zaznamoval minuli konec tedna doma in na tujem. V Sloveniji smo vnovič spremljali epski finale, tekmici pa sta bili Union Olimpija in Krka. Zmaga je šla v roke Olimpije, ki je zapravila prednost 13 točk, lovoriko pa je potrdila v dodatnem petminutnem podaljšku; končni izid je bil 86:81. Pomagala je tudi Krka z nekaj nespametnimi potezami v podaljšku. »Mojim košarkarjem moram čestitati za povsem zasluženo osvojen naslov pokalnega zmagovalca. Zaslužili si ga nismo le zaradi finala, ampak tudi v obeh četrtfinalih s Helios Suns in polfinalu proti Zlatorogu. Vsekakor smo bili tudi v finalu boljši tekmec, čeprav smo Krki dopustili, da se je vrnila. V želji, da bi morda tekmo čim hitreje končali z zmago, smo naredili nekaj nespametnih napak, na srečo pa smo v podaljšku nato ohranili mirno kri in zasluženo osvojili močno želeno zmago. Kakor koli, najpomembneje je, da smo po dolgem času v Ljubljano znova odnesli lovoriko najboljšega v pokalnem tekmovanju,« je po zmagi razlagal energični trener zmajev Gašper Okorn, ki se je lani vrnil na klop Olimpije. Pa pred časom ni kazalo, da bodo Ljubljančani vzeli ta naslov. V zadnjem mesecu so imeli kopico težav, na parketu so bili videti kot razbita vojska. V ligi ABA sta v Ljubljani slavila zmago oba makedonska predstavnika. Za nameček sta Nikola Janković in Stevan Milošević prekršila klubski pravilnik o nočnih izhodih, v klubsko blagajno sta prispevala vsak po eno plačo. Za mesec dni je trener Okorn hrabro iz ekipe odstranil kar kapetana Mirka Mulalića, s katerim sta se konceptualno razhajala. Okorn je tvegal precej, a je dobil – osvojil je pokal, v ekipi vlada red, za nameček imajo zmaji še novega kapetana Gregorja Hrovata. »Smo limitirani, smo najcenejša Olimpija v zgodovini, a bijemo svojo bitko. Precej boljše Olimpije so izgubljale finale pokala, mi smo ga dobili! Lahko postanemo dobra ekipa, na dobri poti k temu smo,« je še dodal Okorn. Pot do zmage mu je olajšal tudi izjemni srbski center Nikola Janković (33 točk in 10 skokov v finalu), ki je bil upravičeno izbran za najboljšega igralca finala. V taboru Olimpije upajo, da bo ta lovorika zdramila tudi cvetober ljubljanskih gospodarstvenikov, da odločijo, kako naprej v Stožicah.



Veliki teden za Krko



Medtem ko so pri Olimpiji slavili, so v taboru Krke žalovali. »Čestitke Union Olimpiji za zmago. Mislim, da smo bili priča zanimivemu in razburljivemu finalu. Še enkrat so naši fantje dokazali, da se ne predajo in da se znajo vrniti iz vsake na videz morda že izgubljene situacije. Tako je bilo tudi v finalu, vrnili smo se po visokem zaostanku, si na koncu priigrali možnost za zmago, po podaljšku pa je to žal uspelo našim tekmecem. Vsekakor moramo zdaj strniti vrste in s čim bolj pozitivnimi mislimi iti naprej v nadaljnje izzive v tej sezoni,« je miril stanje trener Krke Dejan Mihevc, čigar ekipa na trenutke deluje utrujeno. A časa za počitek ni. Že jutri se bodo nadaljevali boji v regionalni ligi ABA. Olimpija doma gosti Budućnost in pretiranih skrbi okoli obstanka nima. Precej drugače je s Krko, za katero je tako rekoč vsaka tekma kvalifikacijska. Jutri bodo Dolenjci gostovali pri Igokei, v soboto pa doma gostijo črnogorski Mornar. Z dvema zmagama bi se skoraj zagotovo izognili zadnjemu, 14. mestu, ki ekipi preprečuje, da bi v tem tekmovanju nastopala tudi v prihodnji sezoni.