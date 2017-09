Ljubljančani po porazu brez alibijev

CELJE – Hokejisti kluba SIJ Acroni Jesenice so z osvojitvijo slovenskega pokala izpolnili prvi cilj, ki so si ga zadali za sezono 2017/2018. Po visoki četrtfinalni zmagi z 11:1 (1:1, 3:0, 7:0) nad svojim podmladkom HD Mladi so v polfinalu s 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) izločili domačo zasedbo ECE Celje, v zaključnem dvoboju pa je železarje pričakal obračun s SŽ Olimpijo. Vendar derbi pred 400 gledalci ni upravičil svojega imena, saj so bili Jeseničani občutno boljši in so zasluženo zmagali s 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Gorenjce je s svojim prvim golom v rdečem dresu v 23. minuti popeljal v vodstvo Finec Markus Piispanen, ki je izkoristil prednost igralca več in s strelom iz zapestja zadel zgornji kot vrat Roberta Kristana. Na 2:0 je v 45. minuti povišal Jaka Šturm, končni izid pa je sedem minut pozneje po lepem prodoru postavil David Planko. Za najboljša igralca tekme so zanimivo – razglasili oba vratarja, Kristana pri Olimpiji in Clarka Saundersa pri Jesenicah. »Že zaradi derbija smo pričakovali izenačen dvoboj in morda so se zaradi tega komu na začetku (za)tresle roke,« je razmišljal izkušen jeseniški hokejist Andrej Tavželj in pohvalil mlajše soigralce, ki si upajo narediti nekaj več za klub.

»Seveda smo zadovoljni z doseženim,« se je razveselil osvojitve slovenskega pokala, pri katerem pa se ne nameravajo ustaviti. Kot je še dodal 33-letni kapetan železarjev, bo tudi v tej sezoni pri njih poudarek na hitrem hokeju in bojevitosti, s katero se bodo poskušali prebiti čim dlje v AHL, seveda pa merijo tudi na nov naslov državnih prvakov. To je tudi eden od ciljev ljubljanskega kluba, ki je na poti do finala slovenskega pokala premagal Maribor s 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) in Triglav s 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). V sklepnem dejanju tega tekmovanja pa so zmaji – kot že omenjeno – potegnili krajšo proti Jeseničanom. »Ne iščemo alibijev. Telesno smo bili dobro pripravljeni, psihično pa... Morali bi biti bolj zbrani, še posebno v obrambi, v kateri smo preveč zamujali,« je pojasnil trener SŽ Olimpije Andrej Brodnik in pristavil, da je takšen turnir zelo dobrodošel, ker lahko odgovorni preverijo formo svojih varovancev pred začetkom ligaških tekmovanj. Za tokratna finalista je bil torej slovenski pokal nadvse koristen preizkus pred jutrišnjim startom v AHL.



Za začetek s prvaki in podprvaki Najboljši slovenski hokejski moštvi bosta jutri odprli sezono v alpski ligi (AHL). Jeseničani bodo ob 19. uri v dvorani Podmežakla prekrižali palice z igralci Asiaga, 15 minut pozneje se bo v Tivoliju začel še dvoboj med Olimpijo in Rittnom. Ta italijanska kluba sta se v prejšnji sezoni prebila v finale tega tekmovanja, na koncu so bili s 4:1 v zmagah uspešnejši hokejisti Rittna.