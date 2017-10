Lepšega povabila nejevernežem ne morejo dati

CELJE – Celjani so prebili led. Ne, Savinje ni okoval led, da bi moral pred mestno plažo v Celju pripluti ledolomilec. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so namreč v 3. krogu lige prvakov v Zlatorogu z 31 : 27 (16 : 12) premagali poljske Kielce, že šestič v medsebojnih dvobojih, in si pribojevali prvi točki v tej sezoni elitnega tekmovanja. Zvezdniki poljskega moštva, med njimi tudi Slovenci Uroš Zorman, Dean Bombač in Blaž Janc, so v knežjem rokometnem hramu padli povsem zasluženo, Celjani so vso tekmo imeli rezultatske niti v svojih rokah, najboljša strelca dvoboja pa sta bila na domači strani Gal Marguč s sedmimi zadetki, na tisti gostov pa Darko Đukić s šestimi.

»Dobili smo potrdilo, to nekaj šteje, a jutri že ne več. A bomo poskušali narediti še kaj podobnega.«

»Že pred sezono smo si rekli, da nam lahko uspe le s kolektivno igro, če vsi skupaj potegnemo voz. Zavedam pa se, da vsakič ne bo tako, kot je bilo tokrat. Dobili smo potrdilo, to nekaj šteje, a jutri že ne več. A bomo poskušali narediti še kaj podobnega,« je bil trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše po tekmi lahko upravičeno ponosen na levjesrčno predstavo svojih fantov. Lesi se vrača, sicer ne škotski ovčar, pa niti vrača se ne. Celjski čuvaj mreže Urban Lesjak je z obrambami vedno prisoten. »Dejstvo je, da moramo, če želimo premagati takšno ekipo, kot so Kielce, imeti razigrane vsaj pol ekipe, pa še to morebiti ni dovolj. Nekateri so bili razigrani v prvem polčasu, drugi so v napadu potegnili v nadaljevanju. Naše obrambe v prvem polčasu so nam dale zalet, da zmoremo, da smo sposobni, v drugem delu pa se je ekipa oddolžila z res izjemno borbo v obrambi. Vedeli smo, kaj bodo poskušali, ko jim bo najtežje, to je igra dva na dva na krožnega napadalca, a fantje so bili tokrat res odlični, stepli so se s temi hrusti in rezultat je tukaj. Uvodni točki sta zame, za vsakega, ki je del ekipe, za strokovni štab in ne nazadnje vse v klubu dokaz, da vidimo, da smo sposobni. Da čeprav ni velikih sredstev, klub še vedno meša štrene v Evropi in premaguje ekipe, ki merijo na sam evropski vrh. Menim, da lepšega povabila in potrditve za naslednje tekme vsem tistim, ki ne verjamejo v nas, ne moremo dati. S to miselnostjo moramo naprej,« je razmišljal Urban Lesjak, ki je na tekmi zbral enajst obramb.

Član osrednjega obrambnega bloka Borut Mačkovšek pa je v 43. minuti zaradi tretje izključitve prejel rdeči karton, nepravilno potezo pa sta od vseh v dvorani videla le švedska sodnika Mirza Kurtagić in Mattias Wetterwik. »Bilo je dvojno vodenje Zormana brez Mačkovškovega dotika,« je o tem menil trener Tamše. Izolan Mačkovšek pa je svoje misli izrazil z naslednjimi besedami: »Uroša se sploh nisem dotaknil. Če bi izgubili, bi bil zagotovo jezen in razočaran, se pa nato sploh ni poznalo, da sem bil v obrambi odsoten. Pokazali smo, da smo lahko prava ekipa, če hočemo, in da lahko premagujemo najboljše.«

Od Celjanov kaže omeniti še mojstrsko predstavo Luke Mitrovića, svoj kamenček v mozaik pa je dodal tudi Daniel Dujšebajev. »To je za nas zelo pomembna zmaga, a pred nami je še veliko tekem. Moramo trdo delati in poskušati osvojiti čim več točk, da bomo napredovali v končnico,« je omenil strelec petih zadetkov Dujšebajev, čigar brat Alex igra za Kielce, te pa trenersko vodi njegov oče Talant. »Celjani so na začetku imeli izjemnega vratarja in naredili razliko, ki smo jo ves čas lovili. Gostiteljem je dala zalet, ki jih je nosil do konca. Igrali so zares odlično in povsem zasluženo zmagali,« je navrgel oče Dujšebajev. »Menim, da naša igra ni bila tako slaba, a zgrešili smo preveč stoodstotnih strelov. Lesjak je že v prvem polčasu imel osem čistih obramb, sicer smo prihajali do priložnosti, a nismo zadeli, to je bila tista razlika,« je ugotavljal Kielčev Blaž Janc. Ta pomeni mlado moč poljskega prvaka, izkušeni Uroš Zorman pa je dodal: »Že lani smo v Celju izgubili, vedeli smo, kako je tukaj. Na tekmo smo se maksimalno pripravili, a to, kot je videti, ni bilo zadosti.«