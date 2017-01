Le pozabiti na Španijo in se nabrusiti za Ruse

Konec za pozabo! Slovenska rokometna reprezentanca je namreč za sklep skupinskega dela svetovnega prvenstva v Franciji s 26:36 (10:18) izgubila s Španijo in v skupini B, ta je igrala v Metzu, z enim porazom tako zasedla drugo mesto. V predstavi, polni slovenskih tehničnih napak in preveč posamične, ne pa kolektivne igre, je bil najboljši strelec čete selektorja Veselina Vujovića Gašper Marguč s šestimi zadetki, pri Špancih jih je David Balaguer dal sedem. Slovenija se bo tako danes v osmini finala SP ob 20.45 v Parizu soočila z Rusijo. Drugi, pri križanju skupin A in B, znani osminofinalni pari mundiala so Francija : Islandija, Norveška : Makedonija in Španija : Brazilija.



Če je Slovenija v uvodnih štirih krogih tekmovanja v Franciji pokazala vrline s samozavestno igro, izpolnjevanjem taktičnih zamisli in izrazitim moštvenim duhom, s katerimi se je denimo izvlekla iz izgubljenega položaja proti Tuniziji, je proti Špancem ta vrednostni sistem povsem razpadel. Neizprosni Pirenejci so kaznovali slovenske napake, te pa so Vujovićevi delali tudi zaradi tega, ker je španski selektor Jordi Ribera briljantno proučil slovensko igro. Redke svetle slovenske točke so bile začetno vodstvo s 3:1, vratar Urban Lesjak, izkazal se je z nekaj odličnimi obrambami, in Jure Dolenec, ki je v drugem polčasu vsaj malce dvignil raven igre, ki doslej na SP ni bila zadovoljiva.



Pomanjkanje samozavesti



Selektor Veselin Vujović je bil v ocenah po tekmi z Iberijci v podobnih razmišljajočih dvomih kot po neuspešnem evropskem prvenstvu lani na Poljskem. »Na pomembnih tekmah mojim varovancem primanjkuje samozavesti. Ne smemo pozabiti niti, da nekateri igralci manjkajo, kot denimo Uroš Zorman ali Gorazd Škof,« se je Vujović spomnil na veterana, ki sta se po Rijevih OI že poslovila, nato pa ponovno znašla na širšem reprezentančnem seznamu. »V tekmo smo vstopili z veliko motiva in želje po zmagi, vendar smo zdržali le prvih dvajset minut, nato pa je nekako razpadel sistem. Ne spomnim se, da bi kdaj pod vodstvom selektorja Vujovića v prvem polčasu prejeli 18 golov. Španci so bili preprosto boljši, sami pa moramo na to tekmo čim prej pozabiti. Vemo, da nas v osmini finala čaka Rusija, za nas ni še prav nič izgubljenega in vsekakor bomo šli na zmago,« je menil Gašper Marguč. »Nasprotnikom lahko le čestitamo za zasluženo zmago. Nismo bili kos tekmecu, morali bi pokazati več. Zakaj nismo, pravega razloga ne vem, kot da smo se ustrašili Špancev. Ampak zdaj je ta tekma za nami, zdaj nas čaka morda najpomembnejša tekma na svetovnem prvenstvu. Vanjo moramo iti s trezno glavo in narediti vse, da se uvrstimo v četrtfinale,« je razloge za neuspeh proti Španiji premleval Blaž Janc. Čuvaj mreže Urban Lesjak je dodal: »Nismo se držali igre, za katero smo se dogovorili, da jo moramo igrati. Špancem je stekel nasprotni in polnasprotni napad, zato smo prejeli preveč golov. Najkrajši odgovor za našo igro je, da nismo bili pravi. Do obračuna v osmini finala moramo pozabiti na to tekmo in se pripraviti na Ruse. To mora biti naša edina misel.«



Brez panike



Tako, drevi se bo v pariški dvorani Bercy bil boj za četrtfinale z Rusijo. Naj spomnimo, na SP leta 2013 v Španiji se je Slovenija v četrtfinalu merila prav z Rusijo, jo ugnala z 28:27 in se uvrstila v polfinale. Uvrstitev med osem najboljših na mundialu v galski deželi kljub zelo slabemu vtisu na zadnji tekmi proti Španiji ni misija nemogoče, a fantje Veselina Vujovića morajo proti slovanskemu tekmecu pokazati svoj pozitivni igralni obraz. Po sklepnem skupinskem polomu se je nad svojo predstavo zamislil tudi kapetan Vid Kavtičnik. »Proti Špancem smo odigrali slabo tekmo, za druge dvoboje tega ne morem reči, izjema je le večji del drugega polčasa proti Tunizijcem. V osmini finala imamo premagljivega tekmeca, pred odločilno tekmo pa je nesmiselno delati paniko. Ne skrivam, da je po slabi predstavi s Španci prisotno določeno nelagodje, zdaj se moramo zbrati in podrobno analizirati Ruse,« je dejal Vid Kavtičnik, ki je sicer zavoljo nekaterih kadrovskih sprememb pričakoval določena nihanja v igri. »V naši ekipi imamo nekaj mladih in neizkušenih igralcev, ki pred letošnjim turnirjem v Franciji na reprezentančnem prizorišču niso dobili veliko priložnosti za dokazovanje. A nihče od nas se ne bo skrival za tem, svoje napake bomo odpravljali z delom in pogovori, predvsem pa moramo nadaljnje delo graditi na naših dobrih lastnostih. Rusi so močni in visoki, a tudi veliko počasnejši od nas. Premorejo veliko strelcev od daleč, na tem prvenstvu so odigrali nekaj kakovostnih tekem. Obeta se zahtevna tekma, a definitivno gre za premagljivega tekmeca,« je še poudaril slovenski kapetan.

Uspešni skandinavski dvojec



Včeraj so na svetovnem prvenstvu odigrali še zadnji krog v skupinah C in D. Pred njim je bilo že znano, da so se v osmino finala iz skupine D prebili Danska, Švedska, Egipt in Katar, v skupini C sta to bili Nemčija in Hrvaška. Dva srečneža se je še iskalo med Madžarsko, Čilom in Belorusijo.