Lačni zmag ciljajo na prvi razred svetovne lige

V poldrugem tednu bodo na jedilniku rezanci udon s kimčijem in suši. Slovenska odbojkarska reprezentanca je po zgodovinski prvi uvrstitvi na svetovno prvenstvo namreč v torek odpotovala novim zgodovinskim dogodivščinam naproti. Te pa so azijske, lani je Andrea Giani svoje varovance iz svetovne lige tretjega kakovostnega razreda popeljal v drugi, drugorazredna sezona pa se začenja ta konec tedna s turnirjem v Seulu. Danes ob 9. uri po slovenskem času so tekmeci za Slovence vedno neugodni Finci, jutri ob 6. Korejci, v nedeljo pa še Češka ob 5. uri. Sledi turnir naslednji konec tedna v Takasakiju, izbranci Slobodana Kovača bodo moči merili z Republiko Korejo, Japonsko in Turčijo, od 16. do 18. junija pa bo še turnir v Afriki. Kapetana Tineta Urnauta in soigralce čakajo še dvoboji z Egiptom, Finsko in Portugalsko. Sledil bo zaključni turnir četverice 24. in 25. junija v avstralskem Gold Coastu; gostitelji so nanj že neposredno uvrščeni, kvartet pa bodo dopolnile tri najboljše reprezentance po prav toliko odigranih turnirjih. Zmagovalcu final foura gre posebna nagrada, uvrstitev v najvišji razred svetovne lige. Pot slovenskih odbojkarjev na novo celino je bila časovno dolgotrajna in utrujajoča, enako je bilo s Finci in Čehi, oboji so v Seul prispeli s kvalifikacijskega turnirja za SP v Karlovih Varih. Tam so se severnjaki z zmago neposredno uvrstili na mundial naslednje leto v Italiji in Bolgariji, Španija gre v dodatne kvalifikacije, Češka pa je bila tretja.



Brez preskakovanja



Slobodan Kovač je prvo selektorsko nalogo uspešno opravil. »Prvi cilj je bil z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo dosežen, zdaj gremo naprej, osredotočeni smo na svetovno ligo. Težko je oceniti, ali se nam bo uspelo uvrstiti med dvanajst najboljših ekip, torej v prvi razred svetovne lige. Po dolgotrajnem potovanju in sedmih urah časovne razlike smo storili vse, da bi igralci čim bolje pričakali turnir. A ne želimo preskakovati stopnic. Že proti Finski bomo morali biti maksimalni, a imamo kakovostno ekipo. Fantje so lačni zmag, priložnost, da to pokažejo, pa bodo dobili vsi reprezentantje,« je pred začetkom seulskega turnirja navrgel novi selektor slovenskih odbojkarjev. Finci so Slovenijo denimo premagali v dodatni izločilni tekmi na EP leta 2011, slovenski odbojkarji se tako niso uvrstili v četrtfinale, dve leti pozneje so finski igralci slovenske premagali v skupinskem delu EP.



»Prvi cilj je uvrstitev na zaključni turnir v Avstraliji, nato boj za prvo mesto in uvrstitev v prvi razred svetovne lige. Fince in Čehe dokaj dobro poznamo, z njimi lahko igramo, zagotovo jih lahko premagamo. Naši cilji so torej jasni, vedno so najvišji,« pravi bloker slovenske odbojkarske vrste Jan Kozamernik. »Osredotočen sem na gradnjo moštvene kulture odnosov. V reprezentanco je namreč prišlo kar nekaj novih igralcev,« je pred obračunom s Slovenijo navrgel selektor Finske Tuomas Sammelvuo. »Naši mladi igralci so polni strasti, do zmag bomo poskušali priti s strategijo v azijskem slogu in z igro, obogateno z moštvenim duhom. Naš prvotni cilj je obstanek v drugem razredu svetovne lige,« pa je razložil južnokorejski selektor Hočul Kim. Glavni trener čeških odbojkarjev Španec Miguel Angel Falasca je pred začetkom turnirja povedal: »Naš cilj je, da se razvijamo še naprej. Poskušali bomo zmagati, kar se bo dalo, toda pomembneje je, da naši mladi igralci na tako velikem tekmovanju pridobijo dragocene izkušnje.«