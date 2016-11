Krvav trud za vsak zadetek

Rokometašice Krima bodo danes ob 15.30 na Kodeljevem še petič v letošnji sezoni stopile na igrišče za tekmo lige prvakinj. Tekmice na Slovanovem dvorišču bodo Danke iz Esbjerga, ki so krimovke v uvodni tekmi letošnje LP v Skandinaviji ugnale kar s 35:25. Pred predzadnjim krogom imajo vse ekipe v skupini D (Esbjerg, Larvik, Sävehof in Krim) po štiri točke, v nadaljevanje tekmovanja napredujejo tri najboljše. Torej za izbranke trenerja Uroša Bregarja bo današnja zmaga nad Dankami vredna zlata. »Ob zadnjem porazu proti Sävehofu smo toliko nasprotnih napadov dovolili, ker so igralke storile napako v napadu, izgubile žogo ali pa napada niso zaključile z zadetkom. Naša naloga bo, da proti Esbjergu ne storimo podobnih napak, kot so jih igralke na prvi tekmi na Danskem, ne sme se zgoditi kot na Švedskem, da na lahek način izgubijo žoge. Vračati se bodo morale tudi v obrambo, ta bo gotovo morala biti trdna, da tekmicam ne bo dovoljevala lahkih zadetkov, torej da se bodo morale za vsakega krvavo potruditi,« je začel Krimov strateg Uroš Bregar. Igralka Esbjerga Nizozemka Laura van der Heijden pa je bila po izboru Evropske rokometne zveze izbrana za rokometašico oktobra, pri moških je ta čast doletela Blaža Janca iz Celja Pivovarne Laško. Torej Krim ve, kje preti nevarnost. »To je že res, a vseeno menim, da je njihova daleč najboljša igralka druga Nizozemka Estavana Polman. Vse gre prek omenjene srednje zunanje igralke. Svoje zna dodati tudi, ob van der Heijdnovi, druga desna zunanja Ida Bjørndalen Karlsson, ima kakovost, zna primerno zamenjati nizozemsko igralko. Še vedno menim, da je ključ Polmanova, imajo tudi dobro povezavo s krožnimi napadalkami. Vse tri so zelo dobre, Esbjerg na tekmi uporablja vso trojico, to daje ton obrambni igri. Pričakujem lepo tekmo in želim si, da bi bilo Kodeljevo polno,« je še dodal trener Ljubljančank.



Davek gostovanj



Nigerijska Bolgarka Elizabeth Omoregie je zelo dobro odigrala dobršen del zadnjega srečanja v ligi prvakinj. Pred Esbjergom je menila: »Na Danke smo se tokrat zelo dobro pripravile, poleg tega igramo na Kodeljevem, tam je vsakič izjemno vzdušje. Menim, da bo precej bolje, kot je bilo v Esbjergu. Če bomo ustavile ključne igralke gostij, Polmamovo in van der Heijdnovo, bo vse veliko lažje,« je povedala Omoregiejeva, ki ni v nobenem sorodstvu z nigerijskim nogometašem Maribora Sunnyjem Omoregiejem.



Ker so v skupini D kar tri skandinavske ekipe, pa Krim letošnja gostovanja v ligi prvakinj tudi nekaj stanejo. Več je pojasnila Deja Ivanovič, članica klubskega izvršilnega odbora. »Tisti trenutek, ko se uvrstiš v ligo prvakinj, to za seboj potegne neki, da temu rečem tako, davek. Takoj, ko smo izvedeli, katere ekipe imamo v skupini, nam je bilo malce vroče, saj smo vedeli, da so to res draga potovanja. Ampak definitivno se da znotraj tega optimizirati stroške, na gostovanja hodimo po najnižjih možnih cenah. Tudi ker čim manj ljudi hodi na tekme, delujemo maksimalno racionalno. Če bi zaradi stroškovnega dela lahko izbirali, bi zagotovo izbrali takšne ekipe, ki bi jih lahko obiskali z avtobusom,« je navrgla Ivanovičeva.