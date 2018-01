Krimovke z zmago začele glavni del lige prvakinj

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v 1. krogu glavnega dela lige prvakinj premagale danski Midtjylland s 24:23 (11:11). Izbranke Uroša Bregarja naslednja tekma v tem tekmovanju čaka v soboto, ko bodo gostovale pri Rostovu Donu.

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 1000, sodnici: Brehmer in Skowronek (obe Poljska).

* Krim Mercator: Benko 3 (1), Zrimšek, Abina, Beganović, Stanko 6 (1), Marinček, Omoregie 6, Zulić 2, Koren 3, Pandžić, Gregorc, Tsakalou, Amon 1, Perederij 3.

* Midtjylland: Ryde, Sans Serra 3, Fauske 4, Kristiansen 8 (3), Gantzel Pedersen 1, Ellebaek, Friis, Englert, Bjerregaard, Jakobsen, Pedersen 3, Augustesen, Loeseth 3, Burgaard 1.

* Sedemmetrovke: Krim Mercator 4 (2), Midtjylland 4 (3).

* Izključitve: Krim Mercator 6, Midtjylland 4 minute.

* Rdeči karton: /.



Slovenske predstavnice v elitnem klubskem tekmovanju so glavni del začele z želeno zmago. Po dveh porazih proti isti ekipi v lanski sezoni so se tokrat krimovke vsaj delno oddolžile Midtjyllandu, do zmage pa prišle predvsem z dobro obrambo. Pri domačih sta bili najuspešnejši Tjaša Stanko in Elizabeth Omoregie s po šestimi zadetki, pri gostih pa Veronica Kristiansen z osmimi.