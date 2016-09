Krimovke slavile v finalu kvalifikacijskega turnirja

LJUBLJANA – Rokometašice Krima Mercatorja so v finalu kvalifikacijskega turnirja za preboj v ligo prvakinj premagale italijanski Indeco Conversano s 37:16 (20:7). Krimovke bodo tako 22. zaporedoma igrale v elitnem klubskem evropskem tekmovanju.

Tretje mesto na turnirju, ki tako kot drugo vodi v pokal pokalnih zmagovalk, so osvojile igralke poljskega Lublina, ki so v malem finalu premagale Iuvento Michalovce s 33:21 (16:12).