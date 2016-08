Krimovke še tretjič zaporedoma najboljše

Najboljši slovenski ženski rokometni ekipi zadnjih let sta se še drugič pomerili v slovenskem ženskem superpokalu. Predlani so v Ilirski Bistrici slavile krimovke, ki so lani, takrat že v Portorožu, premagale ekipo Zelene doline Žalec. V tokratnem superpokalu so Ljubljančanke želele vrniti Zagorjankam za izgubljeni državni naslov v minuli sezoni, za varovanke Uroša Bregarja pa je bil to tudi eden zadnjih testov pred kvalifikacijskimi tekmami za nastop v ligi prvakinj.

Čeprav so Zagorjanke v novo sezono vstopile v oslabljeni zasedbi in z manjšim finančnim vložkom, so bile do sredine prvega polčasa ves čas tesno za petami krimovkam, z golom Tjaše Stanko pa so prvič na tekmi povedle (7:6). Toda po minuti odmora, ki jo je vzel Bregar, so krimovke le prikazale boljšo igro, predvsem to velja za igro v obrambi, uspešne so bile tudi v napadu, kar jim je v 22. minuti prineslo vodstvo s 13:7. V polno je zadela Aneta Benko, še lani igralka Zagorja, ki je do konca polčasa svoj zaostanek znižalo na tri gole.

Drugi polčas se je začel po željah rokometašic Krima. Z golom Elizabeth Omoregie so povedle s 16:11, vendar se aktualne državne prvakinje niso predale. Z goli Tjaše Stanko in Jekaterine Čečkove so se v 38. minuti približale le na gol zaostanka (16:17), osem minut pozneje pa so imle pri 19:20 še zadnjič priložnost, da izid izenačijo. Krimovke pa so nato s štirimi zapordnimi goli štiri minute pred koncem tekme povedle 24:19. Z dvema zaporednima goloma je za mirno končnico lanskoletnih zmagovalk superpokala poskrbela Polona Barič.

Za najbolj koristno igralko tekme je bila izbrana vratarka Krima Mercatorja Miša Marinček, ki je ubranila 14 strelov nasprotnic, v ekipi Zagorja pa se je z 11 goli izkazala Tjaša Stanko. Pri zmagovalkah sta jih Baričeva in Omoregiejeva dosegli po šest.

Državno prvenstvo v prvi ženski rokometni ligi se bo začelo 17. septembra, branilke naslova bodo doma igrale z Mlinotestom iz Ajdovščine, Krim Mercator pa bo prav tako doma igral z Velenjčankami.