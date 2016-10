Krimovke premagale favorizirani Larvik

LJUBLJANA – Potem ko so v uvodnem krogu visoko izgubile v gosteh pri Esbjergu, so krimovke danes svoje navijače nagradile z borbeno predstavo in zmago proti favoriziranemu Larviku.

Bregar je tekmo začel z Mišo Marinček v vratih, Elizabeth Omoregie, Nino Jeriček in Valentino Blažević na zunanjih položajih, Aneto Benko in Polono Barič na krilih ter Vesno Milanović-Litre na položaju krožne napadalke. Ta postava je na začetku kar nekako zmrznila in Larvik je hitro povedel s 6 : 1.

Krim je svoj prvi gol iz igre dosegel šele v 12. minuti, toda že v 17. minuti so Ljubljančanke izenačile na 6 : 6 z golom Mirjete Bajramoske. Sledilo je novo slabše obdobje domačih, tako da so preostanek polčasa znova lovile tekmice, ki so v 28. minuti spet vodile za štiri zadetke (13 : 9), na glavni odmor pa so šle s tremi goli prednosti. Toda Jeričkova je v 40. minuti izid spet izenačila (16 : 16). V 44. minuti pa so gostiteljice celo prešle v vodstvo, ko je s krila za 18 : 17, zadela Benkova. Ista igralka je na veselje domačih navijačev že v naslednjem napadu povišala na 19 : 17, Baričeva pa je z zadetkom za 21 : 18 v 47. minuti napovedala razburljiv zaključek tekme, toda ko je Benkova 50 sekund pred koncem izkoristila sedemmetrovko (23 : 21), je bil zmagovalec znan.