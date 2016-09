Krimovke igraje do sladice LP

Rokometašice Krima so se uvrstile v ligo prvakinj. Na kvalifikacijskem turnirju v Ljubljani so v finalu s 37:16 (20:7) premagale italijanski Indeco iz Conversana in bodo v elitnem evropskem klubskem tekmovanju nastopale v skupini D skupaj z norveškim Larvikom, danskim Esbjergom in švedsko ekipo Sävehof. Ljubljančanke so v dvorani na Kodeljevem sicer v polfinalu ugnale Iuvento iz slovaških Michalovc z 28.22 (14:10), Conversano pa je presenetljivo z 28:27 (14:12) porazil poljski Selgros iz Lublina.



Potem ko so Krimovke v soboto brez težav opravile delo s Slovakinjami, jih je včeraj čakala nova naloga, saj so se taktično namesto v zadnjih letih stalnega udeleženca lige prvakinj Selgrosa iz Lublina morale pripraviti na temperamentne Italijanke. Bolgarska Nigerijka Elizabeth Omoregie je na uvodu z dvema zadetkoma stvari takoj postavila na stran Krima, Aneta Benko, desničarka na desnem krilu, pa je iz nasprotnega napada izid povišala na 3:0. Polona Barič je na izteku 7. minute z levega krila zabila za 4:0, italijanski trener Giuseppe Fanelli pa je zahteval minuto premora. A v mrežo Apenink je kar dežavalo, Benkova dvakrat in Omoregiejeva so številke na semaforju premaknile na 7:0. Conversano je prvič zadel šele v 9. minuti prek Kubanke Arassay Duran Morens. Italijanska ekipa prvakinj je že na začetku pokazala, da je kakovostno nekaj razredov slabša od nekdanjih dvakratnih evropskih klubskih prvakinj. Klub sončnemu vremenu pa je na Kodeljevem še naprej deževalo; v 13. munuti je Vesna Milanović Litre izid postavila že na 10:1. V 15. minuti si je Polona Barič celo privoščila zgrešeno najstrožjo kazen, a tudi rokometašice Conversana so v napadu sila težko prihajale do čistih strelov. V 16. minuti pa je Laura Celeste Rotondo iz sedemmetrovke le znižala na 10:2. Krimov trener Uroš Bregar je že sredi prvega polčasa priložnost za igro ponudil igralkam s klopi, vstopili sta namreč Ines Amon in Valentina Blažević. Promet v eno smer se je še naprej nadaljeval, v 23. minuti je semafor kazal že izid 16:4. Krhke Italijanke v obrambi niso mogle ustaviti telesno izjemno močne francoske krožne napadalke Laure Kamdop, v domačih vrstah pa je tudi že popuščala zbranost pri podajah, kar je z zadetkom izrabila Giada Babbo. A razlika med slovenskimi in italijanskimi prvakinjami je bila očitna, kar je po prvem polčasu in tridesetih minutah igre pokazal rezultat 20:7.



Vratarski vrtiljak



Na Krimova vrata je v drugem polčasu namesto kapetanke Miše Marinček, ta je imela 65-odstotno razmerje strelov in obramb, stopila Sergeja Stefanišin. Igra pa je bila bolj enakovredna kot v prvem polčasu, v 37. minuti je bilo 23:10. Po nasprotnem napadu in zapravljenem zicerju Benkove pa je Milanović Litrejeva le nakazala trend še nadaljnjega večanja rezultatskega plusa.



Baričeva je imela ob številnih nasprotnih napadih tekaški trening, trener Bregar pa je zaradi nove napake pri podaji in nasprotnega zadetka igralke sklical na minuto premora in nasvetov. Je pa tudi med vratnici poslal še tretjo čuvajko vrat Amro Pandžić. Do konca tekme je bila igra le še nujno zlo, Krim je slavil zmago s 37:16. Najboljša strelka pri ljubljanskem klubu je bila Laura Kamdop s sedmimi zadetki, pri Indecu iz Conversana pa Arassay Duran Morens s štirimi. Tako se je Krim zlahka prebil v skupinski del lige prvakinj, kar je bil pred sezono tudi cilj kluba z približno enomilijonskim proračunom.