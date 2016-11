Krim prebil še norveški led, Celjanom zagodla sekunda

Krim Mercator je z novo odlično predstavo postavil piko na i nastopom v skupini D lige prvakinj. Ljubljančanke so na gostovanju pri norveškem Larviku namreč zmagale s 36:31 (17:14) in z osmimi osvojenimi točkami zasedle prvo mesto v skupini. Najboljša Krimova strelka v Larviku je bila Elizabeth Omoregie s sedmimi zadetki, deset jih je za Novežanke dosegla Marit Malm Frafjord. Iz skupine D so v nadaljevanje lige prvakinj sicer napredovale tri najboljše ekipe, Krimovke so prenesle tudi zelo vrednih šest točk. Elitno klubsko tekmovanje se bo nadaljevalo konec januarja, prej morajo rokometašice v reprezentančnih dresih odigrati še decembrsko evropsko prvenstvo na Švedskem. V drugem delu LP bodo varovanke trenerja Uroša Bregarja merile moči s CSM Bukarešto, ta je evropski klubski prvak, podprvakom Győrjem z Madžarskega in danskim Midtjyllandom.



Krimova vrsta je bila v Larviku res zelo razpoložena, v drugem delu se je, tako kot v prvem polčasu zadnje domače tekme proti Esbjergu, razigrala Alja Koren (skupaj šest zadetkov), kapetanki in vratarki Miši Marinček pa je s streli na prazna Larvikova vrata uspelo zbrati kar tri gole. Druga vratarka Sergeja Stefanišin je v igro vstopila le ob dveh najstrožjih kaznih, a obe obranila. Zmage Krima na Norveškem ni preprečil niti rdeči karton za tretjo izključitev Omoregiejeve sredi drugega polčasa. »To je odličen rezultat, v igri pa smo pokazali nekaj slabosti. V drugem polčasu smo imeli že šest golov prednosti, vendar se je tekmicam uspelo približati. A pravočasno smo se še zbrali. Izjemno sem vesel, da se nam je uspelo prebiti do prve zmage tudi na gostovanjih v ligi prvakinj in premagati veliki Larvik,« je povedal trener Krima Uroš Bregar. »Vse od začetka tekme smo bile bojevite in menim, da smo upravičile svoje mesto med najboljšimi dvanajstimi ekipami lige prvakinj. V drugem delu smo v igri imele manjši padec, a na koncu rezultat pove vse,« je navrgla Alja Koren.



Miša Marinček je menila: »Izjemno sem ponosna na vse punce ter na strokovno in klubsko vodstvo. Menim, da si zaslužimo res vse čestitke, na gostovanju smo ugnale še visoko cenjeni Larvik. Dokazale smo, da je naša ekipa kakovostna in da zasluženo napredujemo v naslednji krog lige prvakinj.«



24 ur na poti



Rokometaši Celja Pivovarne Laško pa so v 7. krogu skupine B lige prvakov na gostovanju v Belorusiji pri Meškovu iz Bresta za neodločen izid 29:29 (14:15) osvojili pomembno točko. V igri z veliko rezultatskimi zasuki je bil najboljši celjski strelec Luka Žvižej z osmimi zadetki, odlični vratar Ivan Gajić je zbral osemnajst obramb, pri gostiteljih pa je največ, osem zadetkov, prispeval srbski krožni napadalec Rastko Stojković. Naj opomnimo, zmagovalec skupine, trenutno vodi skopski Vardar, se bo neposredno uvrstil v četrtfinale lige prvakov, moštva od 2. do 6. mesta pa v osmino finala. Celjani so s štirimi točkami trenutno na ravno tistem želenem šestem mestu. Beloruski Meškov obisk vrača že v nedeljo, saj bo v okviru 8. kroga LP v Zlatorogu ob 18.30 moči meril z rokometaši iz knežjega mesta.



Celjani bi v Brestu lahko tudi zmagali, v zadnjem napadu na srečanju so zadeli, a grška sodnika Michalis Tzaferopoulos in Andreas Bethmann gola Vida Poteka nista priznala, saj je sirena že označila konec tekme. Bi pa prej po enem od grobih prekrškov beloruskega moštva morala ustaviti uro. Po zaključku so se pred zapisnikarsko mizo prerivali igralci obeh moštev, tudi trener Celjanov Branko Tamše je imel pri tem marsikaj za pripomniti.



»Dobršen del tekme so fantje igrali, kot sem si želel, namreč hitro. Dosegli so veliko lahkih golov, to je bilo zelo pomembno. Kljub vsemu so gostitelji po našem vodstvu s tremi zadetki razlike ob bučni podpori gledalcev in še koga (Tamše je mislil na grška sodnika, op. p.) povedli za tri gole. V zadnjih minutah smo strnili vrste, imeli celo možnost za zmago, žal pa nam je zmanjkala sekunda ali dve. Kljub temu je delitev točk povsem zaslužena,« je prikazano ocenil Branko Tamše. »V igri je bilo marsikaj tistega, kar sem si želel, veseli me, da po vseh treningih in potovanjih prihajamo na tisto raven, ki si jo ekipa zasluži. V treh dneh smo in bomo 24 ur na poti. Fantom ni preprosto, a na povratno tekmo z Meškovim se bomo pripravili maksimalno,« se celjski strateg zaveda novih nalog. Blaž Janc, ravno včeraj je dopolnil dvajset let, proti Meškovu pa je zabil sedem golov, je dodal: »Do konca smo verjeli, da lahko iz tekme potegnemo točko, z njo smo vsekakor več kot zadovoljni.«

Poraz Ribničanov



Rokometaši Rika iz Ribnice so v prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala EHF v gosteh z 22:27 (11:14) izgubili proti romunski Politehnici iz Temišvara. Povratna tekma v Ribnici bo v soboto ob 19. uri. Gorenje bo svojo uvodno tekmo 3. kroga kvalifikacij v Velenju odigralo v sredo, tekmec je moštvo Füchse iz Berlina. Zmagovalca obeh slovenskih dvobojev se uvrstita v skupinski del pokala EHF. Igralke Mlinotesta iz Ajdovščine so uspešno prestale 3. krog pokala challenge. Zagnosspor je doma v Turčiji padel na obeh tekmah, prvič z 22:25 (10:13), drugič z 21:23 (11:11).