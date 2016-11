Kranjski vrh neosvojen, a sanjski sezoni

KRANJ – Slovensko športno plezanje je v tej sezoni dokazalo, da je najboljše na svetu. Na zadnji tekmi letošnjega svetovnega pokala v Kranju je Janja Garnbret v ženski konkurenci osvojila tretje mesto, Domen Škofic je bil pri moških drugi, s tem pa je 22-letni Radovljičan kot prvi Slovenec osvojil skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti. Sedemnajstletna Garnbretova si je težavnostni naslov v svetovnem pokalu, slavila je tudi v kombinaciji, priplezala že na predzadnji tekmi v kitajskem Xiamenu. Korošica je letos zgodovino slovenskega športnega plezanja pisala z zlatimi črkami; v Parizu je še v najstniških letih osvojila naslov svetovne članske prvakinje v težavnosti, na SP v Guangzhouju pa je ubranila tudi krono svetovne mladinske prvakinje, šlo je za konkurenco kadetinj do 18. leta starosti. Najboljša je bila v težavnostnem plezanju in v balvanih. Omeniti velja, da je bilo leto 2016 njena prva popolna sezona v članski konkurenci. No, Slovenija si je za nameček v tej sezoni svetovnega pokala zase prigrabila tudi pokal narodov.



Garnbretova in Škofic sta v finalu plezala pred več kot dvatisočglavo množico v dvorani Zlato polje, nedeljski zaključek je bil namreč razprodan. »Sezona je bila res sanjska, ta tekma v Kranju pa mi pomeni zares veliko. Želela sem si zmagati, zato sem nad tretjim mestom razočarana, zaradi domačih gledalcev sem bila malce tudi pod pritiskom. Letos sem osvojila vse, kar se je osvojiti dalo. Pred menoj je še veliko izzivov pa tudi še veliko plezalnih rezerv,« je v Kranju navrgla 17-letna Korošica, ki je sicer v kvalifikacijskem in polfinalnem plezanju kot edina od prvega oprimka pa do zadnjega na vrhu preplezala vse tri smeri. Dijakinja 3. letnika športnega oddelka Gimnazije Velenje se je sicer letos v svetovnem pokalu štirikrat povzpela na najvišjo stopničko. Zmage je vpisala v Chamonixu, Briançonu, Villarsu in Xiamenu. V Kranju je slavila Belgijka Anak Verhoeven, na drugo stopničko je stopila Japonka Akijo Noguči, za Garnbretovo pa je bila četrta druga slovenska finalistka Mina Markovič. »V sredini stene sem se zaradi težavnosti morala precej znajti. Glede na naslednje težavne oprimke pa sem odvrgla bandažo,« je navrgla bronasta na svetovnem prvenstvu Markovičeva.



Presegel vsa pričakovanja



Domen Škofic v Kranju sicer do včeraj še ni stopil na zmagovalne stopničke, Garnbretovi pa kranjska zmaga še manjka. Da sta bila slovenska asa to sezono res razred zase, sta dokazala s prvima mestoma v kranjskih kvalifikacijah in v polfinalu. No, velja napisati, da Domen Škofic in Janja Garnbret prijateljujeta tako na stenah kot tudi pod njimi. »Smer je bila od časa do časa težka, nisem pa vedel, da sem že pred nastopom postal skupni zmagovalec svetovnega pokala. Glede na odziv publike pa sem vedel, da sem nekaj naredil. Nikoli si nisem mislim, da bom postal skupni zmagovalec, upal sem, denimo, na tretje mesto. Presegel sem vsa svoja pričakovanja,« je po nastopu na izjemno težki finalni smeri povedal Domen Škofic, ki je bil pred plezanjem v izolacijski sobi in ni videl, da je njegov najhujši tekmec v svetovnem pokalu, Avstrijec Jakob Schubert, storil napako in padel. Škofic je po lanski premierni zmagi letos v svetovnem pokalu slavil trikrat, in sicer v Chamonixu, Briançonu in Imstu. Na svetovnem prvenstvu v Franciji je s četrtim mestom ostal tik za stopničkami. V Kranju je sicer prvo zmago v svetovnem pokalu slavil 21-letni Nemec Sebastian Halenke, za Škoficem pa je na tretjo stopničko stopil Jakob Schubert. Drugi slovenski finalist Urban Primožič je zasedel šesto mesto. »Smer je bila težka, menil sem, da bo ta po kvalifikacijah in polfinalu lažja. Prav s tem tekmovanjem sem zaključil svojo športno pot,« je povedal 24-letni Primožič.