Kovač hvali izbrance, Mosad je bil brez dela

Iz ljubljanskih Stožic vozi nova proga mestnega potniškega prometa s številko 30. Gruzija, Latvija, Portugalska in Izrael so morali vsi na omenjeno progo, saj so jih slovenski odbojkarji, sicer evropski podprvaki, na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na svetovno prvenstvo z zmagami s 3:0 gladko povozili. Sinoči je bil še ključni obračun za prvo mesto v skupini s prav tako neporaženo Belgijo, zmagovalec pa se je neposredno uvrstil na SP 2018, ki bo v Italiji in Bolgariji. Poraženec pa ima na voljo še popravni izpit, drugouvrščeni iz šestih skupin bodo imeli za mundial še eno izločilno sito. Poudarimo, v Stožicah je šlo za zgodovinsko prvo uvrstitev Slovenije na SP.



Zdaj pa zaušnica tistim slovenskim športnim funkcionarjem, ki nenehno trdijo, da se šport ne sme mešati s politiko. No, saj se politika meša v šport. Ljubljana oziroma Slovenija nista Gaza, a vsako gostovanje izraelske športne ekipe seveda pomeni povečano varnostno tveganje. Tudi odbojkarji niso izjema. Na prekrasen sončen dan sta na prazni ploščadi pred stožiško dvorano tako patruljirala policist in policistka na konjih, tudi v dvorani je dvojec iz policijskih sil od časa do časa na vrhu spodnjega kroga tribun obhodil dvorano. Agenta izraelske obveščevalne službe Mosad oziroma Inštituta za obveščevalne in specialne naloge pa nista ravno mojstra v neopaznosti, tudi če med seboj nista komunicirala prek brezžične povezave, se ju je kljub običajnemu slogu oblačenja dalo takoj prepoznati. Uradno naj bi izraelsko odbojkarsko izbrano vrsto spremljala dva agenta Mosada, a vsi indici kažejo, da je bil z njima tudi nadrejeni v vlogi menedžerja ekipe. Eden od mosadovcev pa se je kar nonšalantno sprehajal za klopema obeh ekip, zato ga je delegat tekme oštel in ga nagnal v kot stožiške dvorane. Isti varnostnik pa je v brezdelju storil osnovno napako, o padcu zbranosti namreč priča dejstvo, da je pogledoval po lepih ženskah v bližini. Je pa na dan tudi pricurljalo, da mosadovci v nasprotju z dogajanjem na evropskem prvenstvu v košarki leta 2013 v Sloveniji tokrat niso opravljali osebnih pregledov.



Šaljivci



A dosti vohunskih zgodbic v slogu agenta 007, torej Jamesa Bonda, v Stožice smo prišli zaradi odbojke. Novi selektor slovenske reprezentance Slobodan Kovač je imel po štirih dneh turnirja naslednje mnenje: »Proti Izraelu smo tako dobro izvajali začetni udarec, da bi z njim tudi boljše ekipe verjetno imele težave. No, sicer smo ene tekme odigrali z eno postavo, druge s spremenjeno, veliko pa sem razmišljal o tem, ali bi morali vseskozi igrati z udarno šesterico, da bi bila za ključno tekmo uigrana, ali pa bi ji morali ohraniti moči. Menim, da smo dobro storili, namreč, če bi z udarno šesterico odigrali podobne dvoboje kot z Izraelom, bi bili samo priča padcu zbranosti. V vsakem primeru pa sem s fanti zadovoljen, res so disciplinirani in osredotočeni, tako da ne glede na dejstvo, kdo je na drugi strani mreže, igramo dobro.« Seveda ima srbski strokovnjak, na selektorskem mestu naslednik Andree Gianija, tudi svojo predstavo, kako naj bi reprezentanca igralsko delovala oziroma, zaradi kratkosti trajanja njegove funkcije, kako naj bi se po igri razvijala. »Poglejte, Belgija je uvodno tekmo odigrala s Portugalsko, ta je bila videti kot začetnik. Z nami pa so Portugalci pokazali, da znajo igrati. To je bilo, takšno je moje mnenje, dobro za nas, da smo lahko odigrali resneje. V vsakem primeru naši udarni reprezentantje igrajo v najboljših svetovnih klubih, torej je normalno, da bodo v odločilnih temah in trenutkih nosili glavno breme. Drugi, ki prihajajo, pa so pripravljeni pomagati, tako kot so pokazali že na tem turnirju in pred tem na pripravljalnih tekmah z Iranom in Srbijo. Igrajo dobro odbojko in so lahko velika okrepitev za našo reprezentanco,« je Slobodan Kovač razčlenil videno za čas svojega mandata. »Vsake toliko časa prija takšna tekma, kot proti Izraelu, da se malce izživimo nad nasprotnikom. A tako kot vsaka je bila ta tudi zelo pomembna za našo samozavest in igralno raven. Našo igro krasi tudi sproščenost, vsi smo, pod narekovaji, šaljivci, to pokažemo tudi na igrišču, zato je seveda precej lažje igrati. Zadovoljni smo z igro v Stožicah, čeprav smo proti Portugalski pokazali neke slabosti. Ne glede na to smo v teh štirih tekmah pokazali dobro in konstantno igro, tudi proti lažjim nasprotnikom smo pokazali resnost. Seveda bi lahko v teh dneh v Stožicah bilo več gledalcev, to je bila namreč druga priložnost, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo, in to pred domačo publiko,« je poudaril slovenski reprezentant Alen Šket.

Tudi dekleta za prvo SP



Od srede do nedelje se bodo za prvi nastop na svetovnem prvenstvu bojevale tudi slovenske odbojkarice. V portugalski Viani do Castelo jih po vrstnem redu igranja čakajo Nemčija, Francija, Estonija, Portugalska in Finska. Prvouvrščene se na SP na Japonskem uvrstijo neposredno, druge na lestvici čakajo še dodatne kvalifikacije. »Cilj na Portugalskem je težko ovrednotiti. Zato ciljam na to, da odigramo svojo najboljšo odbojko,« je navrgel novi selektor ženske vrste Alessandro Chiappini.