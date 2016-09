Kosovo je občutilo slovenski ekspres

LJUBLJANA – Odveč je bil strah, da bi slovenska košarkarska reprezentanca zamočila v uvodu v kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2017. Očitno sta bili dve slabši predstavi v pripravljalnem obdobju, proti Veliki Britaniji in Črni gori, dovolj zgovorno opozorilo za Gorana Dragića in soigralce. V dvoboju s Kosovom dileme o zmagovalcu ni bilo, tudi zato končni rezultat 113:68 ni presenetljiv. »V športu ni velikih in malih tekem. Vseh se moraš lotiti enako in na koncu štejejo le zmage. Vesel sem zanjo in upam, da bomo v takem ritmu nadaljevali. Vsi smo komaj čakali uvodno preizkušnjo, fantom je bilo dovolj treningov, zato se je videlo, da so uživali,« je po svoji premieri na slovenski klopi dejal selektor Igor Kokoškov. Kakor koli obrnemo, to ni bila navadna tekma. Slovenija je prvič po letu 2004 igrala kvalifikacije. Fantje, ki danes ponosno nosijo dres Slovenije, so takratne kvalifikacije spremljali na televizijskih malih zaslonih. Najmlajši v slovenski vrsti Vlatko Čančar pa je ob zadnjih kvalifikacijah Slovenije začel z osnovno šolo. Ne le igralci, debitiral je tudi Kokoškov, ki je v dosedanjih štirih kvalifikacijah vedno uspešno prišel do cilja oziroma velikega tekmovanja. Čar tekmi je dal tudi Gezim Morina. Sin kosovskih staršev iz kraja Suva Reka, tam ga je našel zdaj že nekdanji skavt Uniona Olimpije Dragan Janjić, je zaigral za Slovenijo. Nekateri na Kosovu so ga zaradi tega obtožili izdaje. »Sloveniji bom vedno hvaležen, kar je naredila zame. Dokler me potrebujete, sem tu,« je dejal Morina, ki je bil ponosen na rojake, vesel pa zmage Slovenije. Priznal pa je, da je komaj čakal, da je tekme konec.

