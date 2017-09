Košarkarski večer za zgodovino

ISTANBUL – Košarkarski poznavalci v Istanbulu so si tako rekoč enotni: nocojšnji obračun Latvije in Slovenije bo lepotica prvenstva, tekma eurobasketa. Tako menijo tudi številni tuji novinarji, ki latvijske in slovenske kolege trepljajo po hrbtu in ob omembi priimkov Gorana Dragića, Luke Dončića, Kristapsa Porzingisa dvigujejo palec. Naključje je hotelo, da se bo nocoj ena ekipa poslovila. Za tisto, ki bo izgubila, bo zelo boleče. Gre za državi bogate košarkarske tradicije, ki sta lep čas živeli v senci košarkarsko uspešnejših sosed: Latvija je trpela ob uspehih Litve, Slovenija ob kolajnah Hrvaške in Srbije. Zdaj je napočil trenutek, ko lahko mala Davida stopita iz te sence.

Okorn in Zdovc

Srce ekipe je branilec Janis Strelnieks, ki se je kalil v ekipi Ventspilsa – latvijske Olimpije. Leta 2007 je tja za trenerja prišel Gašper Okorn, šefi kluba pa so mu dali jasno vedeti, da mora poskrbeti za razvoj takrat še golobradega Janisa. To je tudi storil, Janis je dobival minute v takrat še pokalu Uleb. »Debitantske točke je zabeležil proti Bešiktašu,« se spominja Okorn. Leta 2010 bi moral okrepiti Olimpijo, a ga Latvijci niso pustili. Z Juretom Zdovcem je združil moči v ruskem Sankt Peterburgu, zadnji dve leti je bil soigralec Alekseja Nikoliča v nemškem Bambergu. »Dobro zadeva za tri točke, zna pa izvrstno kreirati. To je treba preprečiti z agresivno obrambo,« je Nikolič razkril, kako je treba ustaviti njegovega zdaj že bivšega soigralca, ki se je preselil k Olympiakosu. Ob Janisu si v evroligi kruh služita še Dairis Bertans (Milano) in Janis Timma (Baskonia). V ligi NBA igrata 22-letni in 221 centimetrov visoki velikan Kristaps Porzingis (New York) in Davis Bertans (San Antonio). Če kdo, potem Latvijci utelešajo skoraj do potankosti dodelano igro run and gun. Že če so le za hipec sami, takoj vržejo proti košu, in to z vseh položajev, pri čemer so izjemno uspešni. Proti Črni gori so v osmini finala iz 25 poskusov zadeli kar 15 trojk. »Ni samo Porzingis, je pa eden od glavnih nosilcev. Ko je v igri, ni vedno direktno nevaren, ampak ekipa z njim dobi nove dimenzije. Vsi postanejo še bolj nevarni. Imajo veliko nevarnih igralcev. Igrajo hitro košarko z meti za tri, s Porzingisom ali brez njega,« opozarja Rado Trifunovič, ki je predstavil slovensko analizo nasprotnika, ki je bil za Slovenijo že dvakrat usoden na evropskih prvenstvih – v letih 2001 in 2015. Ob vsem tem si Latvijci zaslužijo vse spoštovanje, saj smo jih na zadnji uradni tekmi porazili pred daljnimi skoraj 23 leti! V Slovenskih Konjicah je bilo v kvalifikacijah za EP 1995 104:73 za Slovenijo.

Kava za Vidmarja

»Veselim se tekme. Borimo se za polfinale. Ne bo lahko. Vsiliti jim moramo našo igro, obramba bo temelj uspeha. Imamo recept, da ustavimo Kristapsa Pozingisa. Vsi pa znajo zadeti za tri. Prepričan sem, da se bomo dobro pripravili,« je povedal Vidmar. Njegov sostanovalec Saša Zagorac nam je še zaupal, da bo tako kot vsakič zjutraj pripravil močno črno kavo za Gašperja, ki se težje zbuja. Za sprostitev sta si fanta sinoči ogledala film.



Ostrostrelec Ainars Latvijski selektor Ainars Bagatskis je bil izvrsten košakar – strelec z razdalje. Leta 1993 je bil državni prvak Norveške, kariero je rahlo osivel sklenil star 39 let.