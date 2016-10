Košarkarska Primorska se vzpenja z Jeklinom

Primorska ima vnovič dva prvoligaša v prvi slovenski košarkarski ligi. Portorož je s svojimi nastopi postal že stalnica, novinec pa je KK Primorska. Dejansko pa tudi novonastala tvorba ni tak novinec, kot je videti na prvi pogled. Gre za udejanjenje košarkarskih idej in vizij Janeza Rajglja, ki je večkrat razmišljal, da bi na Obali zgradil produkcijski center. Somišljenike je našel v ŠD Koš Koper (znani so bili po dobrem delu z mladimi) in KK Lastovka (imeli so prvoligaško ekipo). Projekt je finančno podprl Sixt Slovenija s Klemnom Purom na čelu. Vmes sta se na Obalo priselila dva strokovnjaka, Marko Maravič je prišel v mladinski pogon ŠD Koš, kjer zdaj sodelujeta skupaj s Samom Miško, Aleksander Sekulič pa je postal trener članske ekipe Lastovke, ki se je po selitvi na Obalo preimenovala v Primorsko. Pred uradnim začetkom sezone se je od projekta nepričakovano poslovil Rajgelj, na mesto generalnega menedžerja pa so lastniki kluba imenovali nekdanjega reprezentanta, ki se je dokazal tudi na Poljskem, Walterja Jeklina, ta se po 18 letih vrača v domovino. Sprva je bil na Poljskem igralec, potem še uspešen funkcionar.



Šest reprezentantov in NBA-jevec



»Na delo na Poljskem sem ponosen. Iz projekta Polonia 2011 je izšlo 25 igralcev, ki igrajo v prvi ligi. Mateusz Ponitka je pred vrati lige NBA. Poleg tega je projekt dal tudi šest poljskih reprezentantov. V Assecu in Zieloni Gori pa je šlo za evroligaška projekta. Menim, da smo bili uspešni, štirikrat smo bili poljski prvaki, enkrat pa drugi. Na Poljskem smo imeli primat, uvrstili smo se v evroligo, a za konkreten in konkurenčen boj je manjkala še boljša finančna zmogljivost,« je pojasnil Jeklin in dodal: »Nisem se izpel ali pa da mi je zmanjkalo motivov. Dejansko sem bil na Poljskem 18 let, tam sem delal in igral, ohranil pa sem dobre stike. Ko se je končalo delo v Zieloni Gori, sem hotel nazaj v Varšavo, vmes pa se je pojavila slovenska zgodba. Zanimanje mi je godilo. Vsak od nas pride do točke, ko se vprašaš, kako pa zdaj. Menim, da je napočil čas, da se vrnem in preizkusim. Bolje zdaj, kot pa ko bi bil star 60 let,« nadaljuje Walter, ki je po rodu z Mosta na Soči.



Primorska kot Polonia 2011



Na Poljskem se je torej izkazal, rad pa bi pustil pečat tudi v Sloveniji. »Večkrat sem potegnil vzporednice s projektom Polonia 2011, čeprav drži, da ima vsako mesto, vsaka država svoje zakonitosti delovanja. A koncept je primerljiv, navdušil me je,« potrdi, da mu KK Primorska predstavlja velik izziv. »Bistveno je, da čim hitreje spoznam vse elemente obstoječih programov: tako KK Primorska kot ŠD Koš Koper. Na področju organizacije je še nekaj rezerv, in potruditi se moramo, da optimiziramo vse detajle in omogočimo čim boljše razmere za vadbo. Za naš program je zelo pomembno, da se integrira v okolje. Želimo se umestiti nemoteče, pa vendar s poudarkom, da nas okolje sprejme kot dodano vrednost,« se zaveda, da brez pravega sobivanja ne bo šlo. »Vedno sem bil optimistično naravnan. V prvi vrsti me zanima naš klub, da se razvije proces produkcije, da se klub dvigne na še višjo raven in postane tudi širše prepoznaven. Želimo delati kakovostno in profesionalno,« je tisto, kar ga zanima na Obali. Ob tem ne pozabi povedati, da so hvaležni za vse, kar je za klub storil Janez Rajgelj.