Košarkarska Olimpija se ni izognila dolgovom

LJUBLJANA – Union Olimpija je sinoči opravila s tekmo 14. kroga Lige ABA, v Ljubljani je gostoval srbski Mega Leks. V tem klubu se kalita dva nekdanja člana Olimpije. Vlatko Čančar je že v prvi ekipi, Amar Mehić bo tja prišel. Obema napovedujejo bleščečo kariero, mnogi ju vidijo celo v ligi NBA, kar bo klubu, od koder bosta šla v ZDA, prineslo okoli 700.000 evrov. Za vsakega! To je denar, ki bi Union Olimpiji še kako prav prišel, saj jo bremeni dolg v višini 2,2 milijona evrov. V takšnih razmerah vodstvu kluba ne uspe mladcev zadržati dovolj dolgo, da bi z njihovim odhodom kaj zaslužilo.

Marko Tušek k zmajem Marko Tušek bo prav v svojem nekdanjem klubu začel trenersko pot. Sprva bo deloval v mladinskem pogonu Union Olimpije. »Drži, da bomo Marku Tušku kot bivšemu igralcu poskušali pomagati po najboljših močeh. Po vrnitvi v Slovenijo kaže veliko željo popraviti določene napake iz preteklosti, se priučiti trenerskega dela in bogate igralske izkušnje nadgraditi korak za korakom. Počasi se bo vključeval in uvajal v delo pri mladinskem pogonu, z njim pa nismo sklenili pogodbe,« je pojasnil direktor kluba Matevž Zupančič.

Premalo prepričanih



Za nameček se Olimpija iz dneva v dan sooča s starimi grehi. Pred dnevi so bila razkrita imena štirih upnikov, ki terjajo več kot 100.000 evrov. Le dan za tem pa je postalo jasno, da Olimpiji ni uspela niti enostavna prisilna poravnava. Z njo se je hotela rešiti 80 odstotkov dolga, ki ga ima, preostalo petino neporavnanih obveznosti pa bi poplačala v dveh letih. Predlog enostavne prisilne poravnave je bil vložen 7. julija, 15. decembra pa je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve objavila sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani. »Predlagatelj je dne 7. 11. 2016 (pravočasno) vložil zahtevo za potrditev poenostavljene prisilne poravnave. Zahtevi pa ni priložil notarskega zapisnika o izidu glasovanja in listine iz desetega odstavka 221.e člena ZFPPIPP, zato mu je sodišče naložilo, da v osmih dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi nepopolne zahteve predloži ustrezne listine,« so zapisali na sodišču. Preprosteje povedano: sodišče je zahtevalo dokaz, da so zmaji sploh prepričali dovolj upnikov. Pričakovano jim to ni uspelo, zato se resnosti situacije med drugimi zaveda direktor Matevž Zupančič, ki je tudi sam z nekaj več kot 30 evri med 213 upniki svojega kluba. Predvsem pa si košarka zasluži, da se vsi vpleteni v delovanje košarkarske Olimpije, od župana Zorana Jankovića naprej, odločijo, kaj narediti. Dolgovom se niso mogli izogniti. Po mnenju pravnih strokovnjakov, eden od teh je Blaž Bolcar, bodo padlega košarkarskega velikana poskušali sanirati s pomočjo navadne prisilne poravnave. »To je bistveno zahtevnejši proces,« opozarja Bolcar. Postopka ne vodi vodstvo kluba kot v primeru enostavne prisilne poravnave pa tudi vse terjatve je treba dokazati. »V Sloveniji je problem, ker je mnogo klubov organiziranih kot društvo. To onemogoča transparentno poslovanje, dovoljuje pa razne finančne igrice,« je že pred časom javno opozarjal ekonomist Matej Lahovnik. Olimpija je bila v preteklosti zagotovo tipičen primer takšnega poslovanja, danes pa v primežu napak iz preteklosti tone in tone. Z nekaj zdrave kmečke pameti bi se lahko lotili reševanja zadev po svoje: z vsakim upnikom posebej bi se morali usesti za mizo brez fige v žepu in mu ponuditi določen znesek. To je zahtevno in dolgotrajno delo, ki terja tudi veliko medsebojnega zaupanja, česar pa v zmajevem gnezdu v zadnjih letih manjka. Če prisilka ne bo uspela, bo sledil stečaj. Tega si dejansko ne želi nihče, saj Union Olimpija ne premore stečajne mase, zato bi se upniki obrisali pod nosom za pošteno zaslužene evre.