Košarkarji Uniona Olimpije postali državni prvaki

LJUBLJANA – Košarkarji Uniona Olimpije so po sušnih sedmih letih spet državni prvaki. Finale proti Rogaški so dobili s skupnim izidom 3 : 1 v zmagah. Na četrti tekmi v dvorani Tivoli so bili boljši s 94 : 78. Za Ljubljančane je to najuspešnejša sezona po 2008/09. Tedaj so bili namreč nazadnje zmagovalci pokalnega in državnega tekmovanja.

Olimpija je od 1991 osvojila 43 državnih lovorik, 20-krat je bila najboljša v pokalnem tekmovanju, 16-krat v prvenstvu, sedemkrat pa je osvojila superpokal. Rogaška je drugič v treh letih igrala v finalu in spet ostala praznih rok. Leta 2015 jo je s 3 : 1 premagal Tajfun.