Košarkarji Petrol Olimpije osvojili superpokal

LJUBLJANA – Košarkarji Petrol Olimpije so zmagovalci slovenskega superpokala. V dvorani Tivoli so premagali Krko s 94 : 76 (26 : 23, 49 : 45, 69 : 62). Za Ljubljančane je to osmi tovrstni naslov in tretji v letu 2017, potem ko so v pretekli sezoni osvojili državno prvenstvo in pokal Spar.

Najboljša strelca pri Petrol Olimpiji sta bila Talor Ryan Battle z 19 točkami in Roko Badžim, ki jih je zbral 15, za Krko pa je največ točk dosegel Domen Bratož, in sicer 24.