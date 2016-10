Košarkarji Krke slavili v Novem mestu

NOVO MESTO – V uvodnem nastopu v novi sezoni lige Aba so košarkarji Krke v Novem mestu premagali Karpoš Sokole z 81:64 (28:16, 54:30, 67:50).

Košarkarji novomeške Krke nadaljujejo uspešen uvod v sezono 2016/17. Po tesni zmagi v sredo v Podčetrtku v slovenskem superpokalu proti Heliosu so v uvodnem krogu doma gostili makedonsko ekipo Karpoš Sokoli. V obračunu dveh kakovostno neizenačenih tekmecev so gostitelji hitro postavili stvari na svoje mesto in odločili zmagovalca.

Gostje iz Skopja so vodili le v uvodu pri izidu 2:3, v nadaljevanju pa so na parketu dvorane Leona Štuklja gospodarili Dolenjci in pridno polnili koš tekmecev. Že v peti minuti so gostitelji povedli s 14:8, nato pa dodali še delni izid 5:0. Ob koncu prve četrtine se je prednost stopila na +8.

V drugi so gostitelji še nekoliko bolj pohodili plin in v 13. minuti je bil pri izidu 37:16 zmagovalec praktično znan, do odmora pa je razlika narasla na 24 točk. V drugem delu je ritem igre nekoliko padel, končni razplet pa ni bil nikoli vprašljiv.

V ponedeljek ob 18.45 Krko v Ljubljani čaka slovenski obračun z Unionom Olimpijo, ki je bil sprva predviden, da bo štel za slovensko prvenstvo in ligo Aba, glede na zadnje odločitve vseh vpletenih pa bo štel le za slovensko prvenstvo.