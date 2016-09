Koroška najstnica do svetovnega vrha

PARIZ – Kjer so gore, je tudi plezanje. Potem ko je Martina Čufar leta 2001 na svetovnem prvenstvu v Winterthurju osvojila naslov svetovne prvakinje v športnem plezanju, je Slovenija na SP v Parizu dobila novi junakinji. Janja Garnbret je postala nova svetovna prvakinja v težavnostnem plezanju, Mina Markovič pa je uspeh dopolnila z bronastim odličjem. V finalu sta vrh smeri osvojili najboljši plezalki v tej sezoni, ob Garnbretovi še Belgijka Anak Verhoeven, a je ta zaradi slabšega polfinala na koncu pristala pri srebrni kolajni. Svetovna prvakinja izpred dveh let Južnokorejka Jain Kim je denimo na četrtem mestu ostala brez odličja. Dodajmo, da je bila na svetovnih prvenstvih Maja Vidmar leta 2007 in 2009 bronasta v Avilesu in Xiningu, pred dvema letoma pa je bila Slovenija dvakrat srebrna po zaslugi Mine Markovič v težavnosti na SP v Gijonu ter Jerneja Krudra v balvanih na SP v Münchnu, Markovičeva je takrat domov prinesla tudi bron v kombinaciji treh disciplin, težavnosti, balvanih in hitrosti.

Na SP sem odšla neobremenjena, ni bilo pritiska medijev.

Garnbretova, ki bo šele naslednjega marca dopolnila 18 let, je sicer tekmovala na svojem prvem svetovnem prvenstvu med članicami, prej pa je v mlajših kategorijah osvojila vse, kar se je dalo. Korošica je v Pariz pripotovala s popotnico treh zmag v svetovnem pokalu ter zanesljivim mestom vodilne v njegovem skupnem seštevku. V dvorani Bercy je nadaljevala v tem slogu, prvega mesta ni izpustila iz rok v vseh treh krogih tekmovanja, prva je bila v kvalifikacijah, najboljša v polfinalu, naslov svetovne prvakinje pa si je priplezala z osvojenim vrhom smeri in nato dvignjeno pestjo. Zelo dobra je bila tudi enajst let starejša Markovičeva. V kvalifikacijah sta sicer Slovenki delili prvo mesto, v polfinalu sta bili najbolj prepričljivi, v finalu pa je Mina Markovič padla pod vrhom (43+), na mestu, kjer sta še dve tekmovalki. Janja Garnbret pa je bila po zlati nagradi razumljivo vsa presrečna. »V tistem trenutku, ko sem vpela vrh smeri, so se pokazale solze in res sem bila vesela, ker sem za to, kar sem dosegla, res trdo delala. Zdaj sem še bolj vesela. Menim, da bo dan pozneje to vse še bolj prišlo za menoj, tako da bo veselje še večje. Na svetovno prvenstvo sem odšla povsem brez pričakovanj, neobremenjena, ni bilo pritiska medijev. Ker je to moje prvo SP, sem se pač tako odločila, da je povsem vseeno, kaj se zgodi, kajti letos sem že dovolj pokazala. Govorila sem si, da sem še mlada in da imam še vso kariero čas, da postanem svetovna prvakinja. V Parizu je bila glava pomembnejša kot telesna moč, izkazalo se je tudi, da je bilo treba le uživati, narediti vse, kar lahko, se sploh ne obremenjevati in plezati brez pritiskov,« je kar lilo iz Janje Garnbret.



Vzornica Čufarjeva



Mlada Korošica je sicer druga najmlajša zmagovalka svetovnega prvenstva po Avstrijki Johanni Ernst, ki je na svetovnem prvenstvu leta 2009 zmagala stara 16 let. Pri Garnbretovi, doma je iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, je bila odločilna psihična priprava, kajti v svetovnem pokalu je že dokazala, da se starejših, bolj izkušenih tekmovalk niti najmanj ne boji. V dvorani Bercy, ki sprejme 20.000 ljudi, pa je nekaj posebnega plezati. »To vedno da dodatno energijo. Če imaš vso podporo gledalcev, lahko iztisneš še zadnje atome moči. Ko že misliš, da ne moreš več, vseeno lahko. Ko si v steni, vsega tega ne slišiš, a vseeno čutiš.« Martina Čufar pa je njena vzornica. »Res jo spoštujem. Vesela sem, da sem nadaljevala njeno pot, in upam, da bo tudi v prihodnosti tako. Moji domači pa so gledali in stiskali pesti, starši, babica in dedek po obeh straneh, moji sorodniki. Ko sem po koncu pogledala na telefon, sem dobila veliko sms-sporočil prav od sorodnikov, njihova podpora je bila zelo močna. Toliko so stiskali pesti, da mi je na koncu le uspelo.« Srednješolka Garnbretova je začela plezati s šestimi leti v lokalnem klubu v Slovenj Gradcu. Po enem letu je odšla trenirat v Velenje, kjer je za njen športnoplezalni razvoj začel skrbeti njen zdajšnji trener Gorazd Hren, novi selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju. »No, šola se je ravno začela, tako da pri pouku nisem bila veliko prisotna. Ko se bom vrnila, se bom morala znova privaditi na gimnazijsko življenje in to usklajevati s treningi. Dopoldne sem v šoli, popoldne na treningu, zvečer se učim, in to v bistvu ponovim vsak dan. Moram se spraviti nazaj v rutino,« je še dodala dijakinja športnega oddelka Gimnazije Velenje. Naj za konec omenimo še, da je v moškem finalu v težavnosti pariškega SP Domen Škofic zasedel četrto mesto.