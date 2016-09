Kopi vodi Evropejce

Hokejsko vročico pred novo sezono severnoameriške lige NHL bo od danes do 1. oktobra stopnjevalo novo tekmovanje, to je svetovni pokal, ki ga bodo premierno izvedli v Torontu. Turnir organizirata najmočnejša liga na svetu (NHL) in zveza igralcev (NHLPA) v sodelovanju z Mednarodno hokejsko zvezo (IIHF). Na njem bo sodelovalo osem reprezentanc, šest nacionalnih (Kanada, ZDA, Finska, Švedska, Češka, Rusija) in še dve, sestavljeni iz igralcev, ki bi sicer ostali brez priložnosti za nastop (Severna Amerika in Evropa). Kapetan Evrope je prvi zvezdnik slovenske reprezentance in tudi kapetan NHL-moštva Los Angeles Kings Anže Kopitar, ki si je skupaj z risi na začetku septembra priigral nastop na olimpijskih igrah 2018 v Južni Koreji. V pisani selekciji stare celine ima tokrat soigralce iz Avstrije, Nemčije, Danske, Francije, Latvije, Švice, Slovaške in Norveške. Moštvo Evrope je odigralo tri pripravljalne tekme, po dveh porazih proti selekciji igralcev do 23 let iz Severne Amerike je premagalo reprezentanco Švedske s 6:2, Kopitar je k zmagi prispeval en gol. »Zdaj se počutim precej bolje in nisem edini. Ta tekma je bila za nas po dveh slabih zelo pomembna, dokazali smo sebi, da lahko s pravim pristopom premagamo vsakogar,« je dejal Kopitar in še opisal značilnosti ekipe: »Imamo igralce z različnimi nalogami. Imamo takšne, ki lahko igrajo trdo, takšne, ki so hitri, in takšne, ki dosegajo zadetke. Le vse delčke moramo sestaviti.«



V predtekmovanju bodo moštva igrala v dveh skupinah. V skupini A so Kanada, Češka, ZDA in Evropa, v skupini B pa Finska, Rusija, Švedska in Severna Amerika. Predtekmovanje bo potekalo do 22. septembra, potem pa se bosta prvouvrščena iz obeh skupin pomerila v polfinalnih tekmah, ki bosta 24. in 25. septembra. Za finale na dve dobljeni tekmi imajo tri predvidene termine, 27. in 29. september ter 1. oktober. V osmih ekipah je zbranih več kot 150 zvezdnikov lige NHL, prizorišče vseh tekem pa bo dvorana Air Canada Centre v Torontu, dom NHL-moštva Toronto Maple Leafs. Že danes selekcijo Evrope čaka obračun z reprezentanco ZDA, sledita dvoboja s Češko (19. september) in Kanado (21. september).