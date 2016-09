Konec vladavine Serene Williams

Štiriindvajsetletna Čehinja Karolina Pliškova uživa najlepše trenutke v karieri, saj se je prvič uvrstila v finale enega od štirih največjih teniških turnirjev na svetu. V velikem jabolku je v prvem polfinalu na kolena spravila slovito Američanko Sereno Williams, ki je s tem zapravila priložnost, da osvoji zgodovinski 23. turnir za grand slam, hkrati pa je po 187 tednih izgubila prvo mesto na lestvici WTA, kjer je skupno prebila kar 309 tednov. Pliškova je bila boljša s 6:2 in 7:6 (5), v prvem polfinalnem dvoboju je prikazala naravnost popolno predstavo, predvsem v prvem nizu, ko je mlajši od neuničljivih sester Williams dovolila osvojiti le dve igri. Igro na najvišji ravni je zadržala tudi v drugem nizu, zmago pa si je priigrala v podaljšani igri. »Premagati Sereno, številko 1 ženskega tenisa, je presneto težko, saj se nikoli ne preda. Vedela sem, da sem sposobna premagati vsako tekmico. Navdušena sem, ukanila sem veliko šampionko, ki je imela v drugem nizu svojo priložnost, a je ni izkoristila,« je dejala levoroka Čehinja, ki ji je uspel veliki met in daleč največji uspeh na turnirjih za grand slam, saj se je doslej le dvakrat prebila do tretjega kroga v Melbournu. Hkrati je postala šele četrta igralka, ki je na istem turnirju za grand slam premagala sestri Williams, pred tem so to dosegle še Belgijki Justine Henin in Kim Clijsters ter Švicarka Martina Hingis. Williamsova je po dvoboju priznala, da so jo bolečine v levem kolenu močno ovirale, a je športno priznala poraz. »Karolina je igrala super in si je zaslužila zmago,« je dejala 34-letna Američanka.



Doslej njen položaj na svetovni teniški lestvici WTA je zasedla v tej sezoni izjemna Nemka Angelique Kerber, ki se je uvrstila v svoj tretji letošnji finale. Prej je slavila na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, nato pa izgubila epski finalni obračun proti Sereni Williams na sveti travi v Wimbledonu, zdaj pa bo postala druga Nemka – po legendarni Steffi Graf – na vodilnem položaju svetovnega tenisa. Grafova je tudi zadnja Nemka, ki je slavila na betonskih igriščih v Flushing Meadowsu leta 1996. Kerberjeva je v polfinalu povsem zasenčila Danko Caroline Wozniacki in jo premagala z izidom 6:4 in 6:3. »Za menoj je velik in pomemben dan. V polfinalu sem imela na nasprotni strani mreže zelo zahtevno tekmico. Vseskozi sem bila osredotočena in na koncu slavila. Po uvrstitvi v veliki finale sem postala številka 1, kar se sliši neverjetno, mislim, da je tudi Steffi ponosna name,« je dejala 28-letna Kerberjeva pred današnjim obračunom za lovoriko. Kerberjeva, ki je z nagradami zaslužila nekaj manj kot 14 milijonov evrov, in Pliškova sta doslej igrali sedem dvobojev, na štirih je slavila Nemka, na treh pa Čehinja. Nazadnje sta se pomerili na letošnjem turnirju v Cincinnatiju, kjer je v finalu slavila Pliškova. Veliki finale v ženski posamični konkurenci bo na sporedu danes ob 22. uri po slovenskem času.

Kaja Juvan v polfinalu dvojic



Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v četrtfinalu mladinskega turnirja odprtega prvenstva ZDA s Poljakinjo Igo Swiatek ugnala Kitajki Wushuang Chen in Xiyu Wang s 6:4 in 6:3. Z uvrstitvijo v polfinale sta ponovili uspeh z letošnjega turnirja za grand slam v Wimbledonu. »Zelo sem zadovoljna z današnjim uspehom, čeprav igra tokrat ni bila na tako visoki ravni kot v prejšnjem krogu. Nekako nama je uspelo. Danes je bilo vroče in malce me je bolela glava, tako da počutje še ni čisto popolno, ampak bom počasi prišla tja,« je dejala Juvanova. V četrtfinalu je znova igrala proti Xiyu Wang, ki jo je porazila v prvem krogu posamično. »Zelo sem zadovoljna, da sem jo premagala, čeprav bi jo rajši v posamični igri. Takrat sem bila malo preveč nervozna,« je povedala 15-letna Slovenka.